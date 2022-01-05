Melisa Döngel Yeni Yıla İddialı Bir Giriş Yaptı

Fox TV ekranlarında uzun bir süredir ayınlanmaya devam eden Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesinde rol alan yetenekli oyuncu Melisa Döngel, rol aldığı romantik komedi dizisi ile kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor.

Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam’da Çağla isimli karaktere hayat veren başarılı ve genç oyuncu Melisa Döngel, hem güzelliği hem de sergilediği oyunculuk yeteneği ile projenin öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.

Yeni yıl 2022’ye de iddialı bir poz ile giriş yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel, romantik komedi türünde Fox Tv ekranlarında seyirci kitlesi karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam isimli dizide Burak Yörük, İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi üç başarılı oyuncuyla baş rolü paylaşıyor.

Güzel oyuncu Melisa Döngel, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün’ün objektifine poz verdi ve payetli derin sırt dekolteli bir elbise tercih etti. Ünlü isim yeni fotoğrafı ile göz kamaştırırken oyuncunun takipçileri de sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafın altına kısa süre içerisinde binlerce güzel yorum yazdı.

Melisa Döngel isimli genç oyuncu ilk olarak Hazal Kaya ve Burak Deniz’in baş rollerde yer aldığı Bizim Hikaye dizisi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile de izleyici kitlesinin beğenisini toplamıştı. Bizim Hikaye isimli dizi sonrasında Elif, Aşk Ağlatır ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu, son olarak Aşk Mantık İntikam’da sevenleri ile buluşuyor.

Bir süre önce Hürriyet Gazetesi’nden Hakan Gence’ye verdiği röportajda dizide canlandırdığı Çağla karakteri hakkında konuşan başarılı oyuncu, kendisinin hayat verdiği karakterden çok daha farklı olduğunu anlatmıştı. Yaşamının hiçbir evresinde aşık olduğu kişinin hayatına bu derece müdahale eden hareketler yapmayacağını belirten Melisa Döngel, açıklamaları ile magazin gündeminde yer almıştı.