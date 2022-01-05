Bilim Kurulu Üyesinden Grip Uyarısı!

Mesafe ve maske gibi çeşitli koronavirüs önlemlerine yeteri kadar uyulmaması sebebi ile yeni tip koronavirüsün yanında solunum yolları, influenza, grip ve buna benzer virüslerde artış yaşandığını açıklayan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sağlık gündeminde yer aldı.

Tat almama, ishal ve koku almama varsa kesinlikle bir an önce koronavirüs testinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Son haftalarda çok yaygın bir şekilde okul çağı çocuklarında üst solunum yolları enfeksiyonu bulgularının görülmeye başlandığını ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, güncel sağlık durumu hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Şener, üst solunum yolları enfeksiyonları ile koronavirüsün birbirleriyle karıştırıldığını belirtirken üst solunum yolları enfeksiyonlarında hapşırma, burun tıkanıklığı, akıntısı, boğazda yanma, batma hissi, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve kas eklem ağrısının görülebildiğini aktardı.

Söz konusu bu bulguların mevcut olan koronavirüs bulguları ile de örtüştüğünü açıklayan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu tip durumlarda koronavirüs testinin yapılması gerektiğine vurguda bulundu. Diğer taraftan Türkiye’de yapılan bu tip çalışmalarda ve analizlerde aslında bunların büyük bir kısmının influenza gribi ve grip olduğunun görüldüğünü söyledi.

Mesafe ve maske gibi alınan önlemlere insanların yeterinde uymadığını açıklayan Şener, bu duruma bağlı olarak koronavirüsün yanında influenza, grip ve solunum yolları gibi söz konusu virüslerde artış yaşandığını anlattı.

Çocukların ve velilerin de okulda ve kapalı alanlarda hijyen, maske ve mesafe önlemlerine mutlaka uyulması gerektiğine vurguda bulunuldu.