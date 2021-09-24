Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç Çiftinden Evlilik Açıklaması!

Önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk defa röportaj veren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, özel açıklamalar gerçekleştirdi. Çift, evlilik ile ilgili sorulan sorulara yanıt verirken röportaj da magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yetenekli oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce sevgilisi Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son olarak Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan aşıklar önceki akşam ilk kez yan yana görüntülendi. Çiftin bir hayli keyifli olduğu gözlerden kaçmazken evlilik açıklaması da dikkat çekti. Kendilerini görüntüleyen muhabirler ile sohbet gerçekleştiren ünlü çift ilişkileri hakkında konuştu ve her şeyin yolunda olduğunu ve süper gittiğini söyledi.

Mustafa Mert Koç tanışma hikayelerini anlatırken bunun çok uzun olduğunu ve ortak arkadaşlarının bulunduğunu söyledi. Ortak arkadaşları sayesinde Melisa Aslı Pamuk ile tanıştığını belirten ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç, her şeyin çok güzel gittiğini, hiçbir sıkıntının olmadığını ve yaklaşık olarak 4 aydır birlikte olduklarını anlattı.

Ünlü oyuncu Pamuk ise son zamanlarda projeler ile ilgilendiğini söyledi. Yeni sezonun başladığını ve onların peşinde koşup durduklarını açıklayan ünlü oyuncu, beraberliklerinin de çok güzel gittiğini anlattı. Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç çiftinin evlilik hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Evlilik ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren ünlü çift, onun için daha çok erken olduğunu söyledi ve şu an için öyle bir düşüncelerinin bulunmadığını ifade etti. Güncel olarak senaryo okuduklarını açıklayan ünlü isimler, yapmış oldukları açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile yeni bir ilişkiye yelken açan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sevgilisi ile birlikte Bodrum'da görüntülenmiş ve birliktelik bu şekilde belgelenmişti.