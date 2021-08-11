Melis Sezen: Derin Bana Çok Şey Öğretti

Kanal D ekranlarda yer alarak her yeni bölümüyle reyting rekorları kıran başarılı dizi Sadakatsiz’de rol alan başarılı oyuncu Melis Sezen, Instyle Dergisi'ne özel açıklamalar yaptı. Projede Derin isimli yuva yıkan kadın karakterine hayat veren başarılı oyuncu, derginin Ağustos sayısına konuk oldu ve açıklamaları ile gündemde yer aldı. Dizi hakkında yapmış olduğu açıklamaların yanı sıra oyuncunun pozları da dikkat çekerken Melis Sezen, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Hakkında merak edilenlere yanıt veren başarılı oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz isimli dizide hayat verdiği Derin karakteri ile kurmuş olduğu özel bağ hakkında konuştu. Samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, evli bir adam ile aşk yaşamakta olan Derin karakterinden çok şey öğrendiğini anlattı. Hayat verdiği Derin karakteri ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, Derin’in kendisine çok şey yaşattığını ve çok şey öğrettiğini belirtti.

İçgüdüleri ve duyguları ile hareket etmekte olan bir karaktere hayat verdiğini ifade eden ünlü oyuncu, kalbinin her an Derin ile attığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Yine Derin karakterinin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Melis Sezen, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Dizinin ilk bölümlerinde Derin karakteri ile çok sert tepkiler aldığını ifade eden 24 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen, izleyicilerin Derin’den nefret ettiğini açıkladı. Hayat verdiği Derin karakterine sayıp, söven ve onunla doğrudan konuşan çok sayıda yorum bulunduğunu ifade eden oyuncu, kendisini bile karakter ile karşılaştırdıklarını açıkladı.

İlerleyen bölümlerde ise Derin ile aynı durumda bulunmuş pek çok kadından mesajlar aldığını ifade eden sanatçı, karakteri daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabildiğini belirtti. İnsanların duygu uyandırdığını gördüğü zaman ve tepki aldığı zaman Derin’in yaşadığını anladığını açıklayan Melis Sezen, bu durumun da kendisini mutlu ettiğini belirtti.