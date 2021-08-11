Eda Ece Yasak Elma için İzleyicilerden Talepte Bulundu

5. sezonda da Fox TV ekranlarında yer alarak seyirci kitlesi ile buluşacak olan başarılı dizi projesi Yasak Elma hakkına yeni bilgilere ulaşıldı. Dizinin hazırlıklarına son hızıyla devam ettiği öğrenilirken kadronun 1 Eylül tarihinde bir araya geleceği de öğrenildi. Dizi oyuncuları kadar izleyici kitlesi de projenin 5. sezonu için heyecanlı bekleyişini sürdürürken yeni sezonda Yasak Elma dizisinde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Projede Yıldız ismini karaktere hayat veren başarılı oyuncu Eda Ece, 5. yeni sezonun çekimleri için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Instagram hesabına koyduğu video ile dizisi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Eda Ece kendi sahnelerinin yer aldığı bölümlerden olan bir video paylaşımını izleyici kitlesinin beğenisine sundu. Bunun yanı sıra, sevenlerinden de bir istekte bulunan ünlü oyuncu şaşkın bakışları üzerine çekti.

5. sezonda da Yasak Elma'nın devam edeceği bilgisini sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaşan başarılı oyuncu Eda Ece, çok heyecanlı olduğunu söyledi ve hayranlarından yeni videolar beklediğini açıkladı. Elinde yalnızca paylaştığı videonun bulunduğunu ifade eden ünlü oyuncu Eda Ece, yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz sezon Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'ın kadroya veda etmesi ardından yeni oyuncular diziye eklenmişti. Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de Yasak Elma kadrosuna katıldı.

İddialı bir şekilde televizyon ekranlarında yer alacak olan Yasak Elma isimli başarılı dizinin hikayesi merak içerisinde bekleniyor. Kadroya katılan yeni oyuncuların yanı sıra diziye transfer olması beklenen farklı isimler hakkında da araştırmalar gerçekleşti.