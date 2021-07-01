Melek İpek'in Evinde Çekilen Keşif Görüntülerine Ulaşıldı

Antalya'da meydana geldiği öğrenilen olayda kendisine şiddet uygulayan eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ceza verilmesine yer olmadığına hüküm edilerek tahliye edilen şahıs Melek İpek'in yaşanan olay ardından kısa süre sonra kendi evinde Jandarma eşliğinde çekilen keşif görüntülerine ulaşıldı. Türkiye'nin merak ettiği olay, eşini öldürdü iddiası ardından tahliye edilen Melek İpek isimli kadın hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Melek isimli şahsın Jandarma eşliğinde çekilen görüntülerine ulaşılması ile ilgili merak edilenler…

Konu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve dava dosyasında yer alan görüntülerde olayın Antalya İl Jandarma Komutanlığı nezaretinde gerçekleştiği ve elleri kelepçeliyken tüfeği nasıl kullandığını göstermesinin istendiği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma Olay yeri inceleme ekibinin isteği üzerine av tüfeğini eline alarak şişeyi tüfeğin namlusuma yerleştiren elleri kelepçeli İpek, daha sonra kendisine sorulan sorulara da cevap verdi. Eşini silah ile öldürdüğü iddiası ardından tahliye edilen Melek İpek isimli kadın Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin talebi üzerine av tüfeğini nasıl kullandığı hakkında bilgileri paylaştı.

Görüntüler olayın yaşandığı evde kayıt altına alındı ve jandarma ekipleri olay yerinde bir arama gerçekleştirdi. Jandarma Olay yeri inceleme ekibinin yapmış olduğu aramada evde 4 av tüfeği, çok sayıda fişek ve 2 kavanoz içerisinde bir miktar esrar bulunması dikkat çekti.

Servis şoförü 32 yaşındaki Ramazan İpek'in 7 Ocak tarihinde Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i darp ettiği ve ardından ertesi gün de darp edilen kadının sabah saatlerinde işinden dönen 32 yaşındaki eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilmişti. İşte yaşanan bu olay ardından Melek İpek isimli kadın çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış ve konu hakkında hazırlanan iddianamede Melek İpek hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.