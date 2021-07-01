Çiftlik Bank Kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo Başkonsolosluğu’na Teslim Oldu

Gündemde önemli bir yer tutan olaya göre Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırması ardından kırmızı bültenle aranan ve yurtdışına kaçan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın isimli şahsın Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim olduğu bilgisine ulaşıldı. 2018 senesinde kurmuş olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplaması ardından kırmızı bültenle aranan ve yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da teslim olma kararı aldı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dün yayınlamış olduğu video ile Türk yargısına teslim olacağını duyurmuş, isminin Mehmet Aydın olduğunu ve bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidi olduğunu belirtmişti. Dikkat çeken ve projeye başladığı zaman hedefinin oyun platformunu kullanan kişilerin hem şirketin reklam bütçesi hem de oyun oynamaları için ayırdığı paradan yararlanmaları ve ek bir gelir elde edilmesini sağlamak olduğunu açıklamıştı.

Aydın, hiçbir zaman birini zarara uğratmak ya da dolandırmak şeklinde bir girişimi ya da düşüncesi olmadığını ifade ederken kurulan oyun platformunun benimsenip sevildiğini belirtmişti. Benimsenen platformun almış olduğu güç ile Türkiye'nin 81 ilinde et, süt, bal, bayilikler ve yumurta tesisleri yatırımları yapıldığına fakat gelinen son süreçte ise şirketin fazla büyümesi, etrafta kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve elde etmeye çalışması, bununla birlikte şirketin büyüklüğü sebebi ile geç fark ettiği için herkes gibi kendisinin de mağdur olduğunu açıklamıştı.

Yaşanan mağduriyetleri gidermek amacı ile yurt dışında bulunduğu dönemde elinden geleni yaptığını açıklayan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında açılan kovuşturma, soruşturma ve yakalama kararları sebebiyle bir sonuç elde edemediğini belirtmişti. Mağlubiyetini ve suçsuzluğunu kanıtlamak adına kendi özgür iradesi ile Türk yargısına teslim olacağını ifade eden Çiftlik Bank kurucusu, bu noktada ise Türk yargısının vereceği kararda gerçeğin bulunma konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söylemişti.