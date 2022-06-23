Meksika'da Cizvit Rahiplerin Cesetleri Papa Tarafından Kınandı

Yetkililer, Meksika'da şiddet sonucu vurularak öldürülen iki Cizvit rahibin cesetlerini Papa Francis tarafından kınandığını buldu.

Cizvit tarikatı daha önce iki rahip olan 79 yaşındaki Javier Campos ve 81 yaşındaki Joaquin Mora'nın Pazartesi günü kuzeydeki Chihuahua eyaletindeki Cerocahui kasabasında "sığınmak isteyen bir adamı savunmaya çalışırken" vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Tur rehberi Pedro Palma olduğu belirlenen kaçan adam da öldürüldü.

Yetkililer, cesetlerin saldırı mahallinden kaldırıldığını ancak Çarşamba günü kurtarıldığını söyledi.

Chihuahua Valisi Maria Eugenia Campos sosyal medyada yayınlanan bir videoda, “Cizvit rahipler Javier Campos, Joaquin Mora ve tur rehberi Pedro Palma'nın cesetlerini bulduk ve kurtardık” dedi.

Kurbanların kimliği adli tıp uzmanları tarafından doğrulanırken, eyalet savcılığı katil zanlısının yakalanmasını sağlayacak bilgi verene 250.000 dolar ödül vereceğini duyurdu. Yetkililer, 2018'de Amerikalı bir turisti öldürmekten aranan 30 yaşındaki bir adamı şüpheli olarak belirlediler.

Aynı zamanda bir Cizvit olan Papa Francis, Çarşamba günü Vatikan'da haftalık görüşmesinin sonunda yaptığı konuşmada, rahipleri "kardeşleri" olarak nitelendirdi.

“Meksika'da çok fazla cinayet var. Bu trajediden etkilenen Katolik topluluğuna sevgi ve duayla yakınım” dedi.

Savcılık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cinayetlerden önce zanlının bir beyzbol maçında çıkan anlaşmazlıktan sonra iki kişiye daha saldırdığını söyledi. Daha sonra kaçmayı başaran ve yardım arayan kiliseye koşan Palma'yı kaçırdı.

Salı günü, 1970'lerden beri bölgede çalışan bir başka Cizvit rahip olan Javier Avila, yerel radyoya iki rahibin katillerini yerel bir suç patronu olduğu için bildiğini söyledi.

Adamın "aklını kaçırmış, sarhoş" olduğunu ve sakinlerini ağızlarını kapalı tutmaları için tehdit ettiğini söyledi.

Rakip kaçakçılık çeteleri arasında şiddetle tartışılan ABD'ye bağlı yasadışı uyuşturucuların önemli bir geçiş yolu olan Chihuahua'da şiddet yaygındır . Meksika'daki dini liderlerin kendi topluluklarının savunucusu olarak ve orada faaliyet gösteren suç çeteleri ile arabulucu olarak hareket etmeleri de yaygındır.

Cinayetler hakkında konuşan Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, dağlık devletin "bir süredir sızdığını, nüfuz ettiğini ve suçun egemenliğinde olduğunu" söyledi.

Meksika'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de, rahiplerin Raramuri veya Tarahumara, Yerli halk arasında “önemli sosyal ve pastoral çalışmalar” yürüttüğünü söyleyerek cinayetleri kınadı.