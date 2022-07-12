Fransa Başbakanı Parlamentodaki Güven Oylamasından Sağ Çıktı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne , geniş bir sol muhalefet ittifakı tarafından kendisine yöneltilen gensoru önergesinden rahatça kurtuldu.

Pazartesi günü yapılan resmi oy sayımı, 146 milletvekilinin önergeyi desteklemek için oy kullandığını gösterdi. Önerge, hükümetin düşüşünü hızlandırmak için 289 oyla salt çoğunluk gerektiriyordu.

Sonuç hiç şüphe götürmezken, Emmanuel Macron'un merkezci Ensemble grubuna muhalefet eden en büyük blok olan NUPES ittifakının , cumhurbaşkanının parlamentodaki hayatını zorlaştırma niyetini gösterdiği anlamına geliyordu .

Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği olarak da bilinen NUPES ittifakı, 151 milletvekilinden oluşuyor. Beşi, Borne ve hükümeti tarafından olumlu bir işaret olarak yorumlanabilecek gensoru önergesine oy vermemeyi seçti.

Borne, oylama öncesinde parlamentoya verdiği demeçte, “Bayanlar ve baylar, bugün Fransız halkının iyiliği için çalışıyor olabiliriz” dedi.

Bunun yerine, sözde niyetlerime dayanan ve parlamentonun çalışmasının ve dolayısıyla Fransız halkının arzusunun önünde duran bir güven oylamasını tartışıyoruz” dedi.

“Bu güven oylaması sadece siyasi taktikler… Gelin birlikte bir uzlaşma kültürüne geçelim” diye ekledi.

İlk görev süresi boyunca alt mecliste rahat bir çoğunluğa sahip olduktan sonra, yeni yeniden seçilen Macron , Haziran ayındaki yasama seçimlerinde parlamentodaki mutlak çoğunluğunu kaybetti ve artık meclisin reform gündemini lastik damgalama konusunda güvenemez.

Bunun yerine, Macron ve hükümeti, sürecin kontrolünü bir dereceye kadar elinden alarak yasa tasarılarını fatura bazında müzakere etmekle karşı karşıya.

Muhafazakar Les Republicains partisi ve Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Birliği'nin çekimser kalacaklarını açıklamasının ardından gensoru önergesinin başarısız olması bekleniyordu.

Mecliste, NUPES ittifakının ana bileşeni olan The France Unbowed grubunun başkanı Mathilde Panot, “Siz, Bayan Borne, demokratik bir anomalisiniz… meşruiyetiniz yok” dedi.

Oylamadan önce, "Bu gensoru önergesine oy vermeyecek olanlar, politikalarınızın destekçisi olacaklar" diye ekledi.

Gensoru önergesi artık yoldan çıktığına göre, parlamento yakında hükümet tarafından geçen hafta açıklanan 20 milyar euroluk (20,1 milyar dolar) enflasyonu azaltma paketini tartışmaya başlayacak.

61 yaşındaki Borne, sağcı Cumhuriyetçiler partisinin geleceği için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, yasayı geçirmek için muhalefet partilerinin oylarına güvenme niyetinde olduğunu açıkça belirtti.