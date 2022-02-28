Meksika, Cenaze Töreni Sırasında 17 Kişinin Vurularak Öldürüldüğü Haberlerini Araştırıyor

Meksika, Michoacan eyaletinde silahlı kişilerin hafta sonu bir cenaze törenine baskın düzenlediğini ve yas tutanları öldürülmek üzere dışarı sürüklediğini gösteren korkunç bir videonun ardından yaklaşık 17 kişinin idam edildiği haberlerini araştırıyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Pazartesi günü yaptığı açıklamada, başsavcılık yaşananları soruştururken sabır çağrısında bulunarak, olayların doğru olmamasını "tüm ruhuyla" umduğunu söyledi.

Lopez Obrador, günlük sabah basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Hala tüm bilgilere sahip değiliz" dedi ve mermi kovanlarının bulunduğunu ancak ceset bulunmadığını söyledi.

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan bir videoda, bir grup insanın duvara dizildiği ve çoğu ellerini başlarının arkasında tuttuğu, görünüşe göre çevredeki silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunların yaylım ateşinde vurulduğu görüldü.

Meksika basını, michoacan eyaletinin başkenti Morelia'nın yaklaşık 200 kilometre (125 mil) batısındaki San Jose de Gracia kasabasında, rakip uyuşturucu kartelleri arasındaki bölge savaşlarının şiddet olaylarını şiddete sevk ettiği san Jose de Gracia kasabasında yas tutanların öldürüldüğünü bildirdi.

Michoacan başsavcılığı Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, ceset bulunamasa da müfettişlerin videonun çekildiği sanılan yerde ateşli silah kartuşlarının yanı sıra bir çantada "temizlik ürünleri" bulduğunu belirterek, "sitenin yakın zamanda yıkandığını" söyledi.

Sosyal medyadaki videonun yakındaki bir komşu tarafından yüksek bakış açısına sahip bir pencereden çekildiği ve beyaz bir duvara dizilen insan grubunu gösterdiği görülüyor.

Çok sayıda silahlı adam, silah sesleri çekim yapan kişinin birkaç saniye saklanmasını isteyene kadar sözde yas tutanlara tüfek doğrultmuş olarak görülüyor.

Kesintisiz video tekrar sokakta aynı noktayı göstermek için geri döndüğünde, insanlar artık görülemez ve havada sadece duman ve toz yükselir.

Uyuşturucu kartellerinin bölge sakinlerini gasp etmek için kaçakçılık rotaları ve toprakları üzerinde kontrol için savaştığı Meksika'nın belirli bölgelerinde şiddet arttı. Cenaze törenlerinin hedeflenerek son yıllardaki şiddet olayları bir parçası haline geldi.

Olay, Jalisco Yeni Nesil (CJNG) karteli, Yeni Michoacan Ailesi ve Los Caballeros Templarios'un faaliyet gösterdiği ve bölge savaşları yürüttüğü bir bölgede meydana geldi.

Bu ayın başlarında, kuzeydeki sınır kenti Ciudad Juarez'deki silahlı kişilerin hapishanede ölen bir adamın ardından üç kişiyi öldürmesi ve günün ilerleyen saatlerinde aynı adamın cenazesinde altı kişinin daha öldürülmesiyle bir günde dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yılın Ocak ayında, meksika'nın orta kesimindeki Celaya kentinde silahlı kişiler bir uyanışa girdi ve dokuz kişiyi vurarak öldürdü.

Yerel basında resmi rakamlara dayandırılan haberlerde, 2021 yılında Michoacan eyaletinin 2 bin 732 cinayetle ülkede en fazla cinayet işlenen üçüncü ülke olduğu bildirildi.

Ulusal olarak, Meksika tarihinin en şiddetli iki yılından sonra 2021'de 33.308 cinayet kaydetti; 2019 yılında 34 bin 690 cinayet işlenirken 2020 yılında 34 bin 554 cinayet rapor edildi.