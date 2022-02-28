İlk 6 Ocak ABD Capitol İsyan Davası Başladı

Yüzlerce ABD Kongre binası isyanı sanığından biri için ilk dava başladı ve Guy Wesley Reffitt aleyhindeki dava için jüri seçimi Pazartesi günü başlıyor.

Teksaslı adam, Capitol arazisine silah getirmek, binayı koruyan polis memurlarına müdahale etmek ve onu yetkililere ihbar etmeleri halinde genç çocuklarını tehdit etmekle suçlanıyor.

Hukuk uzmanları, Reffitt'in davasının diğer birçok Capitol isyan davası için bir bellwether olabileceğini söylediler. Mahkumiyet kararı savcılara en ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan isyancılarla savunma görüşmelerinde daha fazla avantaj sağlayacak. Beraat kararı, başkalarının mahkemede kendi gününü beklemelerine neden olabilir.

Ekim 2020'den Şubat 2021'e kadar Teksas'ın Batı Bölgesi'nde ABD'li avukat olarak görev yapan eski bir federal savcı olan Gregg Sofer, Reffitt'in "kömür madenindeki kanarya olduğunu" söyledi.

"Hükümetin ne kadar güçlü bir davaya sahip olduğunu ve itilip test edildiğinde ayağa kalkan kanıtlara güvenip güvenmediğini görmek gerçekten ilginç olacak. İleride büyük bir etkisi olacak." dedi.

Demokratların genellikle Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin sertifikasyonunu şiddetle önlemeyi amaçlayan bir ayaklanma olarak nitelendirdiği isyanla ilgili federal suçlarla 750'den fazla kişi suçlandı.

Bunların 200'den fazlası, çoğunlukla en fazla altı ay hapis cezasına çarptırılan kabahatler nedeniyle suçunu kabul etti. 100'den fazla isyan sanığına ceza verildi. Ve bu yıl en az 90 kişinin duruşma tarihleri var.

Eski Başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ayaklanmaları "kışkırttığı" gerekçesiyle görevden alındı.

Savcılara göre Reffitt, "Texas Three Percenters" adlı milis tarzı bir grubun üyesi. Üç Yüzdeler milis hareketi, Amerikalıların sadece yüzde 3'unun İngilizlere karşı Devrimci Savaş'ta savaştığı efsanesine atıfta bulunuyor.

Savcılara göre, 6 Ocak 2021'de Reffitt, kendisi ve diğerleri Capitol'ün batı tarafındaki polis memurlarına suçlamada bulunduğunda belinde bir tabanca, fermuarlı kelepçeler taşıyan ve vücut zırhı ve video kamera ile donatılmış bir kaskla silahlandı.

Savcılar Reffitt'in washington'a en az iki ateşli silah götürdüğüne inanıyorlar: bir AR-15 tüfeği ve bir Smith &wesson tabancası. FBI ajanları Reffitt'in Wylie, Teksas'taki evini aradıklarında sanığın yatak odasındaki komodinin üzerinde bir tabanca buldular. Savcılar, Reffitt'in isyan sırasında çekilen fotoğraf ve videolarında sağ kalçasında bir tabanca kılıfı ve kılıfın içinde gümüş bir nesne olduğunu gösteriyor.

Savcılara göre, 6 Ocak sabahı Reffitt "keşif yapmayı ve daha sonra ateşli silahlar için geri gelmeyi" planladığını söyledi ve "buluşma noktasında" buluşma hakkında mesajlar gönderdi.

Savcılar, "Bu mesajlar, Reffitt'in taşıdığı silahlar ve giydiği teçhizatla birlikte, sanığın barışçıl faaliyette bulunmak amacıyla DC'ye gelmediğini açıkça ortaya koyuyor." diye yazdı.

Kuşatma sonucunda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu beş kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı, 235'ten fazla isyancının kolluk kuvvetlerine saldırmak veya engel olmakla, 100'den fazla memuru yaralamakla suçlandığını açıkladı. İsyancılar Meclis binasına 1 milyon dolardan fazla zarar verdi.

2012-2017 yılları arasında New Jersey'de federal savcılık yapan Philadelphia merkezli savunma avukatı Justin Danilewitz, Reffitt'in davasındaki mahkumiyetin diğer isyan sanıklarının suçlu savunmalarının telaşa yol açabileceğini söyledi.

Danilewitz, "Ve bu zaman zaman sanıklara fayda sağlayabilir, çünkü alternatif bir duruşma sonrasında mahkumiyet ise alternatiften daha iyidir." diye de ekledi.

Yetkili, beraat kararının diğer sanıklara "topuklarını kazmaları" ve savcılardan daha iyi bir savunma teklifi için baskı yapma veya kendi duruşmalarında kumar oynamaları yönünde ilham verebileceğini söyledi.