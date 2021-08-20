Mehmet Dinçerler’e Hadise ile İlişkisi Soruldu!

Bir süredir başarılı şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler’in önceki akşam Kuruçeşme'de konsere gittiği öğrenildi. Kuruçeşme'de sahne alan piyanist Evgeny Grinko'nun konserini izleyen ünlü isim muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Önceki akşam kameralara yansıyan ünlü iş insanı, ilişkisi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almış ve Hadise ile sıklıkla gündeme gelmişti. Kuruçeşme'de konsere gelen başarılı iş İnsanı Mehmet Dinçerler’e Hadise ile yaşadığı ilişki hakkında sorular yöneltildi ve ünlü ismin vereceği yanıt merak konusu oldu.

Başarılı şarkıcı Hadise'nin ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması bekleniyor ve çift sıklıkla birlikte çekildikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın sürpriz bir şekilde ayrıldığı bilgisi ise gündeme bomba gibi otururken daha sonra şarkıcının başka bir aşka yelken açması uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kısa süre içerisinde oyuncu olan Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması bekleniyor ve konu hakkında yorumlar yapılıyordu. Ancak çiftin ilişkisi geçtiğimiz haftalarda sonlanmış ve ayrılıktan çok kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı Hadise aradığı aşkı Mehmet Dinçerler2de bularak adından söz ettirmişti.

Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti ilk olarak Bodrum'da görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sayesinde çiftin beraberliği ortaya çıkmıştı. Bodrum'da görüntülenerek beraberlikleri öğrenilen çift daha sonra Meksika'nın gözde Tatil Beldesi olan Tulum’da tatil yapmaya gitmiş orada da beraber görüntülenmişti.

Dinçerler, son olarak Rus müzisyenin Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi’ndeki konserin, dinlemeye gitti ve ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Sevgilisi Hadise hakkında sorulan sorulara yanıt vermek istemeyen Mehmet Dinçerler, hiçbir zaman özel hayat konuşmadığını ve teşekkür ettiğini söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu ve hayatının da gayet iyi olduğunu ifade eden Mehmet Dinçerler, yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer aldı.