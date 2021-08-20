PTT Son Dakika Emekliler İçin Duyuru Yaptı, Emekli Olan Kişilere 750 TL Ek Ödeme Veriliyor

PTT son zamanlarda emekli olan kişilere, kredi ve diğer tüm bankacılık kampanyalarını yapmaya devam etmektedir. Özellikle PTT Bank sistemi kurulduktan sonra bu bankada işlem yapacak olan kişilere, PTT son dakika kampanyaları sürekli duyurmaktadır.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilere, banka PTT ihtiyaç kredisi adıyla 60.000 TL'ye kadar şartsız, kefilsiz ve kredi notunuz düşük olsa bile emekli kredisi vermektedir. PTT emekli kredisi başvurusu yaptığınızda, şartlar size uygun olursa hemen kredinizi kullanabileceksiniz. PTT bu kredileri PTT gişelerinden emekli olan kişilere ödüyor. 36 ay vadeli alacağınız emekli kredilerinde 3 ay ilk taksit ertelemesi yapma imkanınızda bulunuyor. Bankadan ayrıca emekli olan kişilere 750 TL'ye kadar ek ödeme yapılıyor.

PTT'den Emekli Olan Kişilere 750 TL'ye Kadar Hibe Ödemesi

PTT'den emekli maaşı alan kişiler, emekli kredisi alabildikleri gibi ayrıca emeklilere özel promosyonlardan da faydalanıyor. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler, emekli maaşlarını 3 yıl PTT'den alacaklarını taahhüt ederse, banka kişilerin maaşlarına göre 750 TL'ye kadar emekli promosyonu veriyor.

PTT üzerinden alınan bu emekli promosyonu kişilerin aldıkları maaşlara göre veriliyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişilere, 500 TL ödeme yapılırken, kişilerin 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşları varsa 625 TL ödeme alacaklardır. 750 TL emekli promosyonu almak istiyorsanız da bankadan en az 2500 TL emekli maaşı almanız gerekmektedir.

Maaş aldığınızda, başvuru yaparak bu promosyonları geri ödeme şartı olmadan alabilirsiniz. Sadece eğer bu promosyonları aldıysanız ve 3 yıl içinde başka bir bankaya maaş taşıması yaptıysanız, bu parayı PTT'ye geri ödemeniz gerekmektedir. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler, PTT şubelerine giderek 750 TL emekli promosyonu alabilmektedirler.