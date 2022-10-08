Meditasyon Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Meditasyon yaparak insanlar vücutlarının ihtiyaçlarını dış etkiler haricinde dinlemeyi öğrenebilmektedir. Meditasyon yapıldığı sırada gürültüler susturulur ve vücudumuz sürekli olarak onlara nasıl bakılacağını gösterir. Evrenin mesajlarını görmek ve duymak da düzenli bir şekilde meditasyon yapıldığı süre boyunca mümkün olmaktadır. Sizler için haberimizin devamında stressiz ve sağlıklı bir yaşam için meditasyonun faydalarını ve konu hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde yazdık.

Konsantrasyonu geliştirmesi ve odaklanmaya fayda sağlaması sebebiyle meditasyon çok faydalı bir egzersiz olmaktadır. Cömertlik, sevgi ve şefkat duygularını geliştiren gevşemeyi destekleyen ve enerjide içsel uyum oluşturan meditasyon pek çok faydayı beraberinde getirir. Meditasyon yapmak güçlendirilmiş bir esenlik duygusundan zevk almak ve odaklanmak ile ilgili çok faydalı bir yoldur. Bunun yanı sıra kilo kaybı da dahil olmak üzere meditasyonun pek çok fiziksel etkileri de bulunmaktadır. İnsan vücudunun daha iyi çalışması için zihnin eğitilmesi fazla kiloları verme girişimleri ile ilgili önemli bir etkiye sahip olur.

Bazal metabolizma hızını düşürmekte olan meditasyon zihnin rahatlaması sonrasında daha fazla kalori tüketme ihtiyacını da azaltır. Meditasyon yapılması hakkında gerçekleşen pek çok çalışma yeme ile stres arasındaki bağlantıyı da gözler önüne sermektedir. Stres bedeni ve zihni tüketir ve enerjiyi geri kazanmak adına daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyulduğuna dair sinyalleri tetiklemesi ile bilinir. Vücudun ekstra kalori alımı ihtiyacını azaltmakta olan meditasyon stresi azaltması özelliği ile de sıklıkla tercih edilmektedir.

Tüm organları ve sinirleri gevşeten, zihni rahatlatan ve sinirlerin ve organların dinlenip işlevlerini geliştirmelerini olanak tanıyan meditasyon çok sağlıklıdır. Ortaya çıkan dengeli hormonlar ile birlikte sağlıklı bir esenliğin de göstergeleri olmaktadır.

Yoga ya da meditasyon yapmak asimilasyon sebebiyle kalori açısından yiyecekleri çok fazla tüketme arzusunda azaltıcı özellik gösterir. Bu durum aç olunduğu sırada daha sağlıklı ve daha küçük öğünlerle takvimin olacağınız anlamına da gelmektedir. Vücudunuzun yediğiniz besinleri özümsemesine yardımcı olan meditasyon daha fazla yeme isteğini de azaltır. Genel farkındalığı arttıran meditasyon yemek alışkanlıklarınızı da düzene sokacaktır. Kilo verme ve sağlıklı olma faaliyetinizi sürdürmeye odaklanmanın sebebi ile sağlıksız yiyeceklerden kaçınma kararlılığınız güçlenir. Farkındalık düzeyinin yükselmesi ile birlikte kilo verme hedefine bağlı kalmak daha mümkün olacaktır.

İşteki verimliliği de arttıran meditasyon günlük görevleri bilinçli bir şekilde odaklanıp görevleri takip etmek, onları daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlamak ve sağlıklı yaşama daha fazla zaman ayırma gibi faydaları beraberinde getirir. Fazla kilolardan kurtulma düzenli meditasyon sayesinde mümkün olur ve meditasyon zihinsel sağlığı korumada da çok fayda gösterir.

Bu egzersiz günümüz insanının elindeki ekranlar, acele, hız, kalabalık şehirler, boş zaman kıtlığı, görsel ve işitsel uyaran çokluğu gibi olumsuz etkilerin sonuçlarını ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır. Düzenli bir şekilde meditasyon yapıldığı durumda daha az kaygılı ve daha az stresli olunması mümkündür.