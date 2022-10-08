Zerdeçal Faydaları Nelerdir, Diyette Nasıl Tüketilir?

Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde dünyanın en şifalı baharatları arasında yer almaktadır. Zerdeçal binlerce yıldır pek çok insan tarafından tüketilir ve ana bileşeni kurkumin sebebi ile pek çok faydaları içerisinde barındırır. Zerdeçal hakkında yapılan araştırmaların artış göstermesi ile birlikte bu baharatın pek çok faydası da her geçen gün, gün yüzüne çıkmaktadır. Var olan ve en etkili besin takviyesi olarak bilinen zerdeçal çok faydalı bir baharattır. Beynimiz ve vücudumuz için büyük fayda gösteren zerdeçal ana etken maddesi olan korkuminden gelir ve pek çok kür içerisinde de kullanılır.

Zerdeçal ile ilgili yapılan pek çok araştırma bu baharatın beynimiz ve vücudumuz için büyük faydalar gösterdiğini kanıtlamıştır. Binlerce yıldır Hindistan'da hem şifalı bir bitki hem de baharat olarak kullanılmakta olan zerdeçalın faydaları saymakla bitmez ve pek çok araştırma zerdeçal ile ilgili olmuştur. Ana etken maddesi kurkumin olan zerdeçal güçlü anti inflamatuar etkilere sahiptir. Bunun yanı sıra çok güçlü bir antioksidan dolan zerdeçal doğal iltihap gidericidir. Zerdeçal yabancı istilacılar ile savaşma konusunda yardımcı olur ve bununla birlikte vücutta bulunan hasarlar zerdeçal sayısını onarılır. Diğer taraftan vücutta bulunan iltihaplar ile savaşmaya da destek olan zerdeçal çok önemli bir baharattır.

Zerdeçal serbest radikaller proteinler yağ asitleri ya da DNA gibi önemli organik maddeler ile reaksiyona girme eğilimi de gösterebilir. Antioksidanların bu kadar faydalı olmasının bir diğer sebebi ise insan vücudunu serbest radikallerden koruyor olmalarıdır. Kimyasal yapısı sebebiyle kurgu menüs serbest radikalleri nötralize edilebilen güçlü revantioksidan özelliği gösterir.

Zerdeçalın pek çok insan tarafından tercih edilmesinin bir diğer sebebi de zerdeçalın kalp hastalıklarına karşı çok etkili özellik göstermesidir. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösteren zerdeçal kalp hastalığı süreci içindeki pek çok adımı tersine çevirmeye yardımcı olur. Kan damarlarınızın astarı olan endotelin işlevini iyileştirenlerde çal kalp hastalığı söz konusu olduğunda sıklıkla tercih edilir.

Yine bu baharat ile ilgili yapılan pek çok araştırma zerdeçal tüketen insanların kalp hastalıklarında yakalanma olasılığının daha az olduğunu da gözler önüne sermiştir. Zerdeçal sabunu ise zerdeçaldan üretilir ve pek çok faydayı beraberinde getiririz. Hint safranı ya da altın baharat olarak tanınan bitkiden elde edilen zerdeçal sabunu oldukça doğal içeriye sahiptir. Genel olarak Asya bölgelerinde ve Orta Amerika'da yetiştirilmekte olan bu bitki çoğunlukla baharat olarak tüketilir.

Kişisel cilt bakımı için oldukça sık bir şekilde tercih edilmekte olan zerdeçal sabunu cilt bakımının yanı sıra saç bakımı ve farklı cilt rahatsızlıklarını da kullanılır. Alternatif tıp alanında da zerdeçal sabunu içeriğinin çok zengin olması sebebiyle tavsiye edilen bir ürün olmaktadır. Hem farklı hastalıkların tedavi süreçlerinde hem de kişisel bakım alanında sıklıkla kullanılan zerdeçal sabunu cildin temizlenmesini sağlar ve cilt yüzeyinin sahip olduğu gözenekleri temizlemesi sebebiyle tercih edilir.