Meclisten Yeni Karar! Emekliye Yarından Sonra Ek Ödeme Verilecek, Emekli Hesaplarına 20.000 TL'ye Kadar Alınacak...

Emekli olan vatandaşların hesaplarına 20000 TL'ye kadar kamu bankaları ve bazı kamu destekli özel bankalar tarafından ödemeler yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 20000 TL'ye kadar başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 20000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

Emekli maaş almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veriyor.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsunuz, devlet destekli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere göstermektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak da kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde bazı özel bankalarda kampanya yapmaya devam edecek.

Ptt, Garanti Bankası üzerinden başvuru

Ptt ve Garanti Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde sonuç verileceği açıklandı. Bu nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, PTT veya garanti Bankası üzerinden emekli kredisi olarak 20000 tele kadar ödeme alabilirsiniz.