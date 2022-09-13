Arkadaşlarından Borç Alma Derdi Yok! Bankalar Kredi Haricinde de Sizlere Nakit Ödemesi Yapacak...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kredi kampanyasında özellikle bankalardan kredi kullanmak istemeyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç vererek, artık kredili mevduat hesabı olarak sizlere 10 bin TL ye kadar artı para imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan vatandaşlar için 10000 TL ye kadar artı para ödemesi yapacağını duyurdu. Banka hesabı olan vatandaşlar, bu bankaların internet bankacılık'ları üzerinden ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 10000 TL'ye kadar ödemeler alabilmektedir.

Bankalardan kredili Mevduat Hesabı Başvurusu Nasıl yapılır?

Kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir banka hesabınızın olması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde bir hesabınız olması durumunda banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya size en yakın banka şubesi üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir.

Banka internet bankacılığı şifresini oluşturduktan sonra mobil uygulamalar üzerinden veya internet şubesi üzerinden bireysel giriş yaparak kredili mevduat hesabı başvurunuzu kendi hesabınız üzerinden hemen başvurunuzu gerçekleştirecek alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere yapacakları ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplara ödemeler yaparak, artı para imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank, rahat Bank, sadece kredili mevduat hesabı değil, ayrıca kredi kullanacak olan kişilere daha uygun faizlerle 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vermektedir.