Meclisten Yeni Geçti! Ramazan Ayında 1100 TL Destek Ödemeleri Yapılacak Mı?

Ramazan Ayında 1100 TL Destek Ödemeleri Yapılacak Mı? Ramazan ayının daha ilk günlerinde hemen hemen bütün ürün gruplarında yer alan mamullere gelen zamlar, vatandaşları şimdiden kara kara düşündürürken diğer taraftan 1100 TL sosyal yardım paralarının yeniden dağıtılacağı öne sürüldü. Peki Ramazan ayında 1100 TL destek ödemeleri yapılacak mı? Vatandaşların merak ettikleri her ne varsa bu haberimizde anlatacağız.

Pandemide Verilen 1100 TL Ramazan Ayında Da Verilecek Mi?

Koronavirüsü pandemisi süreci içerisinde vatandaşların ekonomik problemler yaşayabileceği endişesi ile devlet tarafından muhtaç ailelere bin 100 TL'lik bir ödeme yapılmıştır. Gerek işveren sektörü desteklenmiş gerekse de vatandaşların alım güçleri böylelikle korunmuş. Pandemi sürecinde geliri bulunmayan vatandaşlar açısından önemli adımlar atılmış ve Sosyal Yardım ödemeleri yapılmıştır. Sosyal yardım ödemeleri kapsam kapsam başlamış olsa da aslında genele yayılmıştı.

Ramazan Ayında 1100 TL Destek Ödemeleri Yapılacak Mı?

Enflasyon rakamlarının son dönemlerde yükselmeye başlaması ile beraber hayat pahalılığı o kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Daha önce e-devlet uygulaması üzerinden müracaat işlemlerinin yapılması ile vatandaşlara verilen 1100 TL'lik sosyal yardımların bu süreç içerisinde yeniden vatandaşlara ödeneceği ile ilgili söylentiler dolaşmaya başladı. Konu ile alakalı hükümet tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmazken, yardıma muhtaç ailelerin Ramazan ayı içerisinde masraflarını karşılamak amacıyla destek ödemelerini alacakları Kaymakamlık makamları başta olmak üzere belediyeler ile pek çok sivil toplum kuruluşu da mevcuttur. Ancak pandemi sürecinde vatandaşlara verilen 1100 TL'lik ödemenin Ramazan ayı içerisinde de verilmesine yönelik herhangi bir gelişme meydana geldiğinde son dakika açıklaması şeklinde tırlardan sizlerle paylaşacağız.