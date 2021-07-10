Akbank’tan Son Dakika Uyarı! Müjde Verildi. Mağdur Olanlara Ücretsiz 100 bin TL, Maaşın 40 Katı Özür Kredisi Başlıyor

Son Dakika Akbank'tan Açıklama ve Uyarı Geldi. Son günlerde yaşanan sıkıntılar için banka kredi vereceğini duyurdu. İşte detaylar... Akbank ihtiyaç kredilerinde 100.000 TL'ye kadar müşterilerine kredi imkanı veriyor. Bu krediler de belirli politikaları uygun olan kişiler onay alabilmektedir. Son yaptıkları kredi kampanyalarından birisi de maaşını Akbank üzerinden alan kişilerin maaşının 40 katına kadar kredi alabilmelidir. Akbank'tan SMS ile kredi başvurusu yapabileceksiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 4425 numarasına gönderin. 5 dakikada kredi sonucu gelecek ve onay alan kişiler, bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir.

Eğer emekliyseniz ve emekli maaşınızı bu bankaya taşıyacaksınız da maaşınızın 40 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Aldığınız tüm krediler de ihtiyaç kredisi olarak işlem yapacak ve tüm kredilerinizde 36 ay vadeye kadar kredi taksitlerini bölebileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ilk taksit ödemelerinde kendi isteği dahilinde dilerse 3 ay erteleme olarak da işlem yapabilmektedir. Eğer üç ay ertelemeli kredi başvurusu yapacaksınız, diğer kredi taksitlerinizi 33 ay olarak belirlenecektir.

Akbank maaşın 40 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank maaşınızın 40 katına kadar kredi başvurusunu banka şubelerinden yapabiliyorsunuz. Size en yakın Akbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte bu kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi değerlendirmesine hızlı bir şekilde şube onayında yapacaktır. Şube onay verilen kredilerde maaşınızın 40 katına kadar gelen limiti alacak ve bu krediyi dilerseniz kullanabileceksiniz. Kredi kullandığınızda banka diğer banka borçlarını da kapatmak isteyecektir. Eğer dilerseniz diğer bankadaki olan kredi kredi ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı da tek bir bankaya taşıyarak yapabiliyorsunuz.

Akbank online kredi başvurusu yapılır mı?

Maaşınızın 40 katına kadar kredi alacaksınız, online kredi başvurusundan yararlanamazsınız. Akbank online kredilerde kişinin kredi notuna göre onay vermektedir. Online kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere belirli hizmetleri sunacaktır. Bu limitler işinize yarıyorsa kredinizi kullanabilirsiniz. Online kredi başvurusu için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Bankanın müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi anında hesabına atabilir. Banka 50.000 TL ve 100 bin TL arasında müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. Aldığınız krediler de 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Üstelik online krediler de aldığınız krediyi masrafsız olarak alacaksınız.