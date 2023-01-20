Meclisten Onay Çıktı! Hane Başı 8.000 TL Ödeme…

Meclisten onay çıktı! Kampanya için meclisten onay çıktı. Hane başı 8 bin lira ödeme yapılacak. Kamu bankaları üzerinden başvuru yaparak ödeme alabilirsiniz.

Meclis onayından geçen kampanyada başvuru yapan herkese 8 bin lira ödeme kamu bankaları üzerinden yapılacak. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için sevindirici haber meclisten geldi. Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) tarafından ödeme yapılacak. Yapılacak ödemeler 36 vadeli olup hesaplara yatırılacak.

Her üç bankanın resmi internet sitesine girilerek gerekli bilgiler elde edilebilir. Bankalar tarafında yapılan duyuruda başvuru şartları ve aşamalar hakkında bilgi verildi. Krediye başvuruda bulunmak isteyen kişiler, ilk ödemelerini 3 ay sonra yapabilecek.

Ziraat Bankası’ndan 8 000 TL Ödeme

Ziraat Bankası başvuru yapan vatandaşlara 8 bin lira ödeme yapacak. Ödemeye hak kazanmak için bankanın belirlemiş olduğu şartları sağlamaları gerekir. Gelir belgesi aranmaksızın masrafsız olarak banka üzerinde hesabı olan herkesi bu imkân tanınıyor.

Banka üzerinden hesabı bulunan vatandaşlar, banka şubesine uğramadan başvuru yapabilecek. İnternet bankacılığı ile gerekli başvuru yapılabilir. Yapılan başvurunun ardından 36 ay vadeli kredi kullanılabilir. Yüksek limitli kredi kullanmak için kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Diğer bankalara olan borçlar tek bir banka üzerinden ödenebilecek.

Vakıfbank Tarafından 8000 TL Ödeme

Vakıfbank tarafından vatandaşlara 8 bin liralık ödeme imkânı sunuluyor. Devlet destekli olarak verilecek kredide 36 ay vade mevcut bulunuyor. Konu ile ilgili detaylı bilge edinmek için bankanın resmi internet sitesine girilerek bilgi elde edilebildiği gibi kredi başvurusu da yapılabilir.

Yapılan başvuru sonucunda banka tarafından verilen onay sonrasında, 8 bin TL tutarlı, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanılabilir. Banka üzerinden maaş alan kişiler isi mobil bankacılık uygulaması ile başvuru yapabilir. İhtiyaç kredisi için en yakın banka şubesine gidilerek başvuru da yapılabilir. Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını banka üzerinden almaları halinde yüksek limitli kredi kullanabilir. Yüksek limitli kredi ile tüm borçları kapatılabilir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler bankanın internet sitesini ziyaret edebilir.