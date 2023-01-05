Meclisten geçtiği belirtildi! Emekli maaşlarını alan kişilere, Zam haricinde ayrıca ödeme olacak!

Emekli maaşı olan vatandaşların Meclis onayından geçen bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi işlemleri hızlı birşekilde yapılmaktadır. Emekli maaş hesabı üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler, zam aldıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurularında daha yüksek limitlerde kredi kullanacaktır. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrasında en düşük emekli maaşı 5500 TL olduğu ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerinde limitleri arttırıldı. Devlet destekli olarak alacağınız bu kredilerde, sizlerde hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız, emekli maaşınızı almış olduğunuz banka önemlidir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda dilediğiniz zaman İhtiyaç Kredisi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak sizlere verilecek olan bu kredilerde 5500 TL maaş alan bir vatandaş, 100000 TL'ye kadar kredi kullanabilmektedir.

EMEKLİ KREDİSİ

100000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak da işlem gerçekleştirebiliyor. En düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından sadece bankadan emekli maaş alan vatandaşlar yararlanabilecek ve onaylanan bu krediler ihtiyaç kredisi olarak kullandırılacaktır. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin Meclis onayından geçen bu kampanyaya katılabilmeleri için de 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara Emekli Kredisi adı altında kredi işlemleri gerçekleştiriliyor.