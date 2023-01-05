Saat 21 Duyuruldu, IBAN numarasına ödeme olacak, Kimler faydalanacak

Saat 21 itibariyle iban numarasına ödeme alacak olan vatandaşlar için yapı Kredi Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek düşük faizli kredi verileceği açıklandı. 50000 TL'ye kadar bu banka üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka, belirtilen kredi şartlarına uygun olması durumunda hem SMS atarak, hemde başvurularını banka şubeleri üzerinden gerçekleştirerek sonuç verecek. En düşük faiz oranlarından yararlanarak ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşların yapı Kredi Bankası üzerinden alacakları 50000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak ödenecektir. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bankalara giderek hemen işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

50000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek olan Yapı Kredi Bankası, 50000 lira ödeme vermek için bazı şartlar istiyor. Başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan düşük faizli kredi alabilmektedir.

Diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı ürünlerimizde herhangi bir gecikme olmaması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabınıza para ödemesi alabilmeniz için bu bankanın müşterisi olmanız ve banka müşterisi olarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yapmanız da isteniyor. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşlar, hesaplarına alacakları ödemeler ile birlikte kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası, aynı zamanda ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapmaktadır. 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak gönderen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kampanyasına katılabilmektedir.