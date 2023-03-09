Meclisten Geçti ve Onay Verildi, Emekli Maaş Hesaplarınıza Anında Ödemeler Olacak

Meclis olayından geçen emekli ödemeleri ile ilgili karar verildi. emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz nakit kredi kampanyaları emekli olan vatandaşların kamu bankaları üzerinden emekli maaşı almaları halinde başvuru olarak verilmektedir.

40 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşları 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilir ve ilk taksit ödemelerinde bu krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

40 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız devlet destekli faiz oranlarından yararlanacak olan vatandaşların emekli maaşları Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinde olması gerekiyor.

40.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalara uygun faiz oranları ile birlikte işlem yaparken nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşları belirtilen şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve maaş müşterisi olmanız durumunda Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmak istiyorsanız işlemlerinizi bu bankadan üzerinden gerçekleştirmek için internet şubelerine giriş yapabilirsiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte sadece ihtiyaç kredisi başvurusu değil aynı zamanda ihtiyaç kredisi haricinde borç kapatma kredisi kredi kartı konut kredisi ve taşıt kredisi gibi Kredi başvurularını yapabildikleri gibi tüm bankacılık işlemlerini ve ödeme işlemlerini de mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

40.000 TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları halinde işlemleri hızlı bir şekilde şubelere gitmeden de yapılabilmektedir.