Ramazan Bayramı Gelmeden Nakit Almak İsteyenlere Müjdeli Haber, Para Sıkıntısı Olmadan Bayram Yapın!

Ramazan Bayramı yaklaşırken bankalarda ihtiyaç kredisi kampanyalarını başlatmaya başladı. Ramazan Bayramı için ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri bankalardan hemen aynı gün içinde sizlere kullandırılacaktır. Ramazan Bayramı Kredisi olarak geçecek olan bu kredilerde Kredi kullanacak olan kişiler Kurban Bayramı sonrasında ödemelere devam edecekler.

Ramazan Bayramı kredisi kampanyası başlatan Akbank yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında en düşük faiz oranları ile birlikte sizlere işlem yaparak Kredi ödemeleri gerçekleştirecek ve nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplara yatıracaktır. 50.000 TL 36 ay vadeli Akbank üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirerek onay alabileceğiniz ve ilk taksit ödemelerinde de 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler verilir.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar içinde Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 44 25 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında Kredi ödemeleri 36 ay vadeli olarak sizlere verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden ve akbank'ın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yaparak ön onay alabilir ve kampanyalara katılarak ürettiğiniz zaman başvuru gerçekleştirebilirsiniz.