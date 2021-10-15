Meclisten Geçti ve başlıyor Borçlar Kapatılıyor ve Bankalar Hemen Onay Verecek, Duyuru Yapıldı

Kamu bankalarından son dakika duyuru geldi. Kamu bankaları diğer bankadaki tüm borçlarınızı karşılık sizlere kredi verecek ve vermiş olduğu bu krediler ile birlikte 36 ay vadeli 50.000 TL kredi kullandırarak tüm borçlarınızı tek bir yerde toplayacak. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. 36 ay vadeli borç kapatma kredilerine başvuru yapacak olan kişiler için yapılan bu duyuruda devlet destekli olarak Kredi verilecek ve aldığınız Kredi de 6 aya kadar da erteleme yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası son dakika borç kapatma kredisi ile duyurdu...

Ziraat Bankası 100 yıldan fazladır ülkemizde hizmet veren bir devlet bankası olarak biliniyor. Ziraat Bankası Bu sebepten ötürü Kredi kullanacak olan kişilerin ilk tercih edeceği bankaların başında geliyor. Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada devlet destekli olarak tüm bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yere toplayacaktır. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin sigortalı olarak en az 6 aydır çalışıyor olması veya emekli olması gerekmektedir. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yaparak kredimizi ön onay alarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Vakıfbank'ta borç kapatma kredisi verecek...

Vakıfbank üzerinden diye borç kapatma kredisi kampanyası başlıyor. Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilirsiniz. Vakıfbank 50.000 tl ye kadar 36 ay vade ile kredi verirken 50.000 TL üzerindeki kredilerde Yeni yasa gereği 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacaktır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi onayı alabileceksiniz.

Şekerbank borç kapatma kredisi...

Şekerbank kamu destekli banka olmasından dolayı devlet destekli olarak tüm Kredi kampanyalarını katılan bankalardan biridir. Şekerbank 100.000 TL ve üzerinde yüksek limitli borç kapatma kredileri vermektedir. Şekerbank üzerinden 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden ön başvuru yapabilirsiniz.