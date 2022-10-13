Meclisten geçti! Son dakika! Onay verildi ve Asgari ücretlilere 1000 TL ek ödeme olacak!

Asgari ücretle çalışan vatandaşları ilgilendiren haber meclisten geçti. Uzun süredir aynı işyerinde çalışan kişilere doğalgaz ve elektrik yardımı verileceği açıklandı. Son zamanlarda yapılan devlet yardımları genellikle zor durumda kalan ve maddi durumu olmayan kişiler için sürekli olarak güncellenerek haberler olarak verilmektedir. Asgari ücretle çalışan kişilerde 5500 TL ile geçinememe durumunda, özellikle kış aylarında yaklaşması ile birlikte elektrik ve doğalgaz faturalarında nasıl ödeme yapacağını kara kara düşünmektedir.

Son yapılan duyuruda, daha önce sosyal yardımlaşma üzerinden nakit yardım almış olan tüm vatandaşlar için Meclis onayından da geçen karar ile birlikte asgari ücretle çalışan vatandaşlara bin TL'ye kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapılacağı açıklandı. Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek ve aylık olarak alabileceğiniz bin TL'ye kadar ödemelerde, aile sayısına göre, ve maddi durumunuza göre ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Başvurularınızı e devlet üzerinden kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan tutarı da yine e devlet üzerinden öğrenebileceksiniz. Asgari ücret ile çalışan vatandaşların geçim durumu olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, sadece doğalgaz ve elektrik yardımı değil, ayrıca yardım paralarını alabilmektedirler. Durumu kötü olan ve bakmakla zorunlu olduğu kişi sayısı fazla olan kişilere devlet destekli olarak verilecek olan yardım paralarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar, E devlet sitesi üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte sadece yardım parası değil, gıda yardımı kömür yardımı, okul yardımı ve sağlık yardımı gibi tüm yardımlardan da farklı alabilmektedirler.

Elektrik ve doğalgaz yardım almak istiyorsanız da size en yakın Sosyal Yardımlaşma bölümlerine gidebilir veya e devlet üzerinden yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. yapılacak olan yardım başvurusu sonrasında nekadar onay aldığınızı da yine e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.