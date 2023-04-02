Meclisten geçti, Ramazan bayramı için "Emekliye" 50.000 TL ödeme yapılacak, KESİN

Ramazan Bayramı için nakit ihtiyacı olan kişilere devlet destekli olarak verilecek, 50000 TL ödemeleriyle ilgili karar paylaşıldı. TBMM onayından geçen ve emekli maaş hesapları üzerinden 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere verilecek olan bu destek ödemelerinden faydalanabilmeniz için sizlere hızlı birşekilde sonuç verilir ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlar uygun olan kişiler bu sonuç ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

3 kamu bankası üzerinden verilecek olan bu kampanyada, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak Ramazan Bayramı için nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara, Meclis onayından geçen ve uygun faizlerle ödenecek olan bu nakit kampanyalarından faydalanabilmeleri için ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak, Kurban Bayramı sonrasında ödemelere başlamanız mümkün olacaktır.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvuru şartlarına uygun olan tüm kişiler istedikleri zaman bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden başvuru gerçekleştirebilir. 50000 TL'ye kadar başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde onay alabileceğiniz ve kredi kampanyalarına katılarak nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaktadır. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi kullanabileceğiniz ve hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için banka müşterisi olmanız yeterlidir.

50000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almanız mümkün olacaktır.