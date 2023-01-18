Altını Olanlar İçin Yeni Gelişme! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyulan alın ile ilgili gelişme Cumhurbaşkanı tarafından yayımlandı. Parasın değerlendirmek amacı ile altına yatırım yapan vatandaşlar bu gelişmeyi merak ediyor.

Kazançlarını değerlendirmek amacı ile altına yatıran vatandaşlar, yastık altında bulunan altınlarını ekonomiye kazandıracak. Bu amaçla yastık altında bulunan altınların zarar riskini azaltmak için ekonomi kazandırılıyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama, altın hesabından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına dönüşümü sağlanacak. Konu hakkında yayımlanmış olan tebliğ ve ayrıntılara ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor…

31 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk sayısında Altın yatırımı yapan vatandaşları ilgilendiren gelişme ile yastık altında olan altınları ekonomiye kazandırmak amacı ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Kalkınma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre vatandaşın elinin altında olan altınları ekonomiye kazandırmayı amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, döviz kurlarına yönelik Kur Korumalı TL Mevduat ’tan sonra şimdi ise altın hesaplarına yönelik vatandaşa yeni düzenlemeler getirdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada doların seviyesini dengeye getirdiklerini ifade ederek bu kez de altın hamlesini gerçekleştiriyoruz. Gece yarısı yayımlanan tebliğ ile altın yatırımcılarını ilgilendiren değişikler yapıldı.

Altını Olanlar Artık Stopaj Sıfırlandı

Altın cinsinden mevduat hesabı açarak ye da katılım fonu hesaplarından dönüşüm yaparak TL ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında stopaj sıfırlanmış oldu. Altını bozdurarak ekonomiye kazandıran kişinin yatırı zararı riskine karşı korunmuş oluyor. Yastık altında bulunan altınları ekonomiye kazandırmak amacı ile TL’ ye çevirilien hesaplara stopaj oranı %0 olarak belirlendi.

Vatandaş bankada ya da kuyumcuda altını bozdurmak istediğinde alım ile satım farkı nedeni ile zarar yapıyordu. Artık bu durumda ortaya çıkan zarar söz konusu olmayacak. Vatandaşa verilen sertifika ile altınını güvence altına alarak hem altınlarını ekonomiye kazandırmış olacak hem de altın fiyatlarında yükselme olduğunda kar payı kazanma hakkı olacak.