Ziraat Bankası, son dakika olarak müşterilerine düşük faizli bir kredi kampanyası duyurdu. Bu kampanya kapsamında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunulacak. Ülkemizdeki kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, kredi kampanyalarında yeni bir güncelleme yapma kararı aldı. Maaş müşterilerine uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyuran banka, hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunuyor. Ziraat Bankası, yüzde 1.05 faiz oranlarıyla kredi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Kredi Başvurusu İçin Gereken Şartlar

Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin en önemli şartı 18 yaşından büyük olmaktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kredi notu ve kredi sicilinde sorun yaşanmaması gerekmektedir. Maaş müşterileri için en az 6 aydır sigortalı bir işte çalışma şartı aranmaktadır. Yeni bir işe başlamışsanız, bu durumda Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusu yapmanız mümkün olmayacaktır. Gelir durumu da kredi başvurusunda önemli bir faktördür.

Eğer diğer bankalardan kullandığınız kredi veya kredi kartı borçları nedeniyle icralık durumda iseniz ve bu borçları henüz ödemediyseniz, Ziraat Bankası'ndan kredi başvuru sonucunuz olumsuz olacaktır. Bu nedenle böyle bir durumunuz varsa kredi başvurusu yapmadan önce bu borçları ödemeniz gerekmektedir. Özel şirketlerden olan icralık durumlarınız ise bankalar tarafından görülmediği ve önemli olmadığı belirtilmelidir. Bankalar sadece kendi kaynaklı dosyalara bakmaktadır. Ayrıca, e-haciz nedeniyle hesaplarınızda vergi borcu varsa, kredi başvurunuz da onay almayacaktır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır ve Hangi Evraklar Gerekir?

Ziraat Bankası'nın şartlarına ve politikalarına uygun olduğunuz takdirde, size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka şubeleri dışında ATM ve müşteri hizmetleri kanalıyla da başvuru yapabilirsiniz. Ancak bu yöntemlerle yapılan başvurular genellikle şubeye yönlendirilecektir. Bu nedenle, başvurunuzu şahsen banka şubelerinden yapmanızı öneririz.

Banka şubesine giderken kredi başvurusu için yanınızda kimlik ve gelir belgesi gibi evraklar bulundurmanız yeterlidir. Kimlik ve gelir belgenizle birlikte kredi başvurusu yapabilir ve onay almanız durumunda hemen kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmadığınızı düşünürse, kefil talep edebilir. Kefil veya ipotek vermeniz durumunda kredi onay alma şansınız daha yüksek olacaktır.

Çalışanlar İçin Sunulan Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Çalışanlar arasında en çok tercih edilen kredi türü ihtiyaç kredisidir. Bu kredi türünün birçok alt kategorisi bulunmaktadır. Eğer banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası'ndan borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Bu krediyle diğer tüm banka borçlarınızı tek bir yerde toplayarak ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Özellikle ödeyemediğiniz kredi kartı borçlarınızı bu krediyle daha kolay bir şekilde ödeme imkanı elde edebilirsiniz. Borç kapatma kredileri de 36 ay vadeli olarak sunulmaktadır.

Borç transfer kredisi dışında Ziraat Bankası müşterilerine bayram kredisi, tatil kredisi, düğün kredisi, evlilik kredisi, çeyiz kredisi, tadilat kredisi ve ipotekli kredi gibi çeşitli kredi seçenekleri sunmaktadır. Çalışan kişiler, kredi başvurusu yaptıklarında kredi sonucunu kredi skorlarına göre hemen öğrenebilirler veya genel müdürlük onayında beklemeleri gerekebilir. Ziraat Bankası'ndan kredi alan çalışanlar ayrıca bankanın kredi kartına da başvurarak onay alabilirler.