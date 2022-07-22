Meclisten Geçti: Meclis Onayı Verildikten Sonra Bankalar Kolları Sıvadı! 40.000 TL Net Ödeme Olacak

Meclis onayından geçen ve 40.000 TL'ye kadar nakit kredi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 40000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden onay verilmektedir. Devlet destekli verilecek olan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması şartıyla kredi imkanından faydalanarak düşük faiz oranlarından yararlanıp kredi kullanabilmektedirler.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve kamu bankaları almış olduğunuz bu ihtiyaç kredisi sayesinde sizlerin diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatacaktır.

Kredi başvurusu

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu bankalar üzerinde hesabınız var ise banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yaparak, hemen hesabınıza para ödemesi alabilirsiniz.

Banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte kredi başvurusunu gerçekleştirecek, bankalar üzerinden almış oldukları İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu doldurarak da işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman yapabilecek, onaylanan tutarı da aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar hemen işlem yaparak, kredi kullanabilir.