Meclisten Geçti! Erdoğan Onayladı: Asgari Ücretliyi Sevindiren Haber

Asgari Ücretliyi Sevindiren Haber. Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Ay sonunu zor getiren vatandaşları bir nezbe olsun rahatlatacak haberin ayrıntıları yavaş yavaş aktarılmaya başlandı. Bayram ikramiyesi ödenmelerine asgari ücretlilerinde dahil edilmesi yönündeki teklifin TBMM'ye sunulduğu ortaya çıktı.

Maaşın Yarısı Olarak Ödeme Yapılacak

Sunulan teklifin TBMM Genel Kurulunda olduğu ifade edildi. Asgari ücretle çalışan kesime önümüzdeki Kurban Bayramı dahil olmak üzere dini bayramlarda maaşlarının yarısı olacak şekilde ikramiye ödenmesi ile ilgili tasarı gündemde yer aldı. TBMM'ye sunulan bu tasarı şayet geçerse asgari ücretle çalışanlara maaşlarının yarısı olan 2 bin 125 TL bayram ikramiyesi ödenmesi yapılacaktır. Tasarının geçmesi halinde asgari ücretli çalışanlara maaşlarına ek olarak Kurban Bayramında ikramiye tutarı ödenecektir.

Milyonlarca asgari ücretle çalışan mevcuttur. Kıt kanaat olarak geçinebilen birçok asgari ücretli artan enflasyon ve maliyetlerden dolayı geçim sıkıntısına düşmekten kurtulamadı. Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zammın eridiği şu günlerde özellikle birlik ve beraberliğin öneminin kavrandığı dini bayramlarda ikramiye ödenmesi ile ilgili tasarının TBMM Genel Kurulunda olması asgari ücretliler için bir umut oldu. Ramazan Bayramını geride bırakan ülkemiz için Kurban Bayramına da 2 ay gibi bir sürenin kaldığı biliniyor.

Asgari Ücretli İçin Önemli Gelişme

2022 yılı için Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı net olarak 4 bin 250 TL tutarına çıkmıştı. Bu tutarın artan harcama giderleri ve enflasyon karşısında eridiği üzücü bir gerçektir. Bu durumda en azından emekli ikramiyeleri gibi asgari ücretle çalışan işçi kesimine de bayram ikramiyesi ödenmesi kararı asgari ücretliler için önemli bir gelişme olacaktır. Bu gelişmenin dayandırıldığı kanuna da atıf yapıldığı ve bu yönden tasarının TBMM'ye sunulduğu biliniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonunun önünde olan ikramiye ödenmesi tasarısının ne zaman görüşüleceği hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kapsamında yer alan kanun hükmündeki açıklamaya dayanılarak oluşturulan tasarının geçmesi halinde asgari ücretle çalışanlara her iki bayram için 2 bin 125 TL ikramiye ödeneceği belirtildi.