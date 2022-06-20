Meclisten Geçti: Emekliye 500 TL 750 TL Ödeme Verilecek

Emekli olan vatandaşlar için 500 TL ve 750 TL'ye kadar ödeme alabilmeniz banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilen başvurular ile yapılmaktadır. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, 500 ve 750 TL arasında ödemeler verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyurusu sonrasında Meclis onayından geçen ve emekli maaşlarını bu bankalardan alan kişilere 3 yıl boyunca maaş taşımama sözü ne 750 TL'ye kadar ve emekli promosyonu verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya haricinde PTT şubeleri üzerinden emekli maaş alan veya maaşını bu bankaya taşıyan kişilerde: 750 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. Almış olduğunuz bu emekli maaşı hesabı üzerinden yapılacak olan işlemleriyle birlikte hesaplarınızı aynı gün içinde ödemenizi alabilecek ve 3 yıl maaş taşımama yaparsanız bu parayı geri ödemeyeceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'dan emekli kampanyaları

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sadece 750 TL emekli promosyonu değil, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere de yüksek limitli krediler veren bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak yapacağınız bu kredi kampanyasında, sizlere hızlı birşekilde işlem imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını kullanarak, 750 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. 750 TL'ye kadar alacağınız ödemeler ile birlikte emekli promosyonların hesabını alan vatandaşlar, ayrıca Kredili Mevduat Hesabı başvurusu da yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan kişiler için ayrıca düşük faiz oranları ile konut kredisi ve taşıt kredisi imkanı da sunulmaktadır. Yeni bir evsahibi olmak istiyorsanız, taşıt kredisi konut kredisi gibi işlemlerinizi yapmak istiyorsanız başvurunuzun hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Banka şubeleri ve internet siteleri üzerinden imkan sağlanmaktadır.