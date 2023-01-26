Meclisten geçti, Emekli maaşlarına ödemeler Yarın sabah başlıyor!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni ödemelerde nakit kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kamu bankaları tarafından ödemeler yapılacağı açıklandı. Emekli maaşınızı almış olduğunuz, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubeleri üzerinden, yarın sabah itibariyle başlayacak olan 40000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini internet üzerinden yapacaklar.

Maaş müşterileri olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda 40000 TL kredi kampanyasına katılarak, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler ve diledikleri zaman kredi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş hesapları aracılığı ile kredi nasıl alınır?

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirelim, kredi almak istiyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve o ödemelerinize hemen yapabilirsiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere verilecek olan 40000 TL kredi 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak, sizlere sunulacak ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, hesabınıza yatırılacaktır. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler, 40000 TL ödeme almaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme ile işlem yapabilmektedir. Banka müşterisi olarak kredi kullanacak olan her vatandaş, internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak diledikleri zaman bankadan ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek, 40000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların başvuru şartları dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, bankanın internet sitesine girerek güncel kampanyalar hakkında bilgi alabilirsiniz.