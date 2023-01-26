6000 TL ödeme! Bankamatik kartınız üzerinden hemen bugün alın! 2 gün süreniz kaldı!

6000 TL'ye kadar nakit almak isteyenlere uygun faizlerle kredi ödemesi verileceği açıklandı. Banka müşterisi olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu bankalardan diledikleri zaman ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. 6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişilere, banka hemen sonuç verir ve bu sonuca göre krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Kredi almak isteyenler, banka müşterisi olması durumunda, hemen ödeme alabilecekleri kampanyalara katılabileceklerdir. Kredi alacak kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda hemen ödemeleri aşağıdaki bankalar tarafından verilmektedir.

6000 TL ödeme için Akbank...

Akbank yaptığı kredi kampanyasında banka müşterisi olan kişilere, 36 ay vadeye kadar Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi ödemesi vermektedir. Kredi notu düşük olan ve banka kredi şartlarına uygun olan herkes, başvurusunu yaptıktan hemen sonra kredi alabileceklerdir. Kredi alacak kişiler, banka işlemlerini hemen hesaplarına atabilecek ve bu kredileri kullanacaklardır. Akbank direkt uygulaması haricinde ayrıca banka müşterisi olan kişiler, bankanın SMS servisini kullanabilirler. SMS ile kredi için KREDİ Yazın Boşluk Bırakın TC KİMLİK yazarak mesajı 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

QNB Finansbank'tan 6000 TL ödeme...

2 gün içinde başvurusunu yaparak kredi alacak herkes, QNB Finansbank üzerinden nakit kredi alabileceklerdir. Başvuru yaparak kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi alacak kişiler, banka müşterisi olması durumunda da banka 5 dakika içinde SMS ile sonuç verir. SMS ile kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı sadece 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve sonucunu öğreneceksiniz.