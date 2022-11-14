Bankalardan 5 bin TL ile 10 bin TL Faizsiz ve Düşük Faizli kampanyalar peş peşe geldi

Merkez Bankasının faiz kararından sonra bankalar faizleri düşürmeye başladı. İşte faiz indirimi ve faizsiz kredi veren bankalar.

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası kredi faizleri düştü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geçen hafta bir açıklama yapılmış ve Perşembe günü faizler % 1,5 seviyesinde düşürülerek 10.50 seviyelerine geldi. Faiz indiriminin ardından beklenen açıklama geldi ve bankalar faiz indirimler yapmaya başladı. Biz de bu yazımızda faizsiz ve düşük faizle kredi veren bankaların detayları haberimizde.

Merkez Bankası Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirilmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi ve faizler .5 seviyesine geriledi.

Faiz İndirimleri Geldi

Merkez Bankasınca yapılan faiz indiriminin ardından bazı bankalar ihtiyaç kredilerinde faizleri indirmeye başladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre faiz indirimi ile kredi hesaplamaları şu şekilde oldu:

ING Bank 12 ay vade avantajı ile 10 bin TL kredi için %1.24 faiz veriliyor. Ayda ödeme 919 TL , toplam geri ödeme 11 bin 85 TL.

Enpara 12 ay vadeli 10 bin TL kredi için % 1.58 faizli kredi veriyor. Ayda ödeme 944 TL, toplam ödeme 11 bin 329 TL ödenecek.

Cepteteb 12 ay vadeli 10 bin lira kredi için % 1.62 faizli kredi veriyor. Aylık ödeme 948 TL, toplam ödeme 11 bin 432 TL.

QNB Finansbank 12 ay vadeli 10 bin TL kredi için %1.74 faizle kredi veriyor. Aylık ödeme 955 TL, toplam geri ödeme ise 11 bin 519 TL.

Ziraat Bankası ise faizleri değiştirmedi. 1.79 faiz ile 12 ay vadeli verilen 10 bin TL kredide aylık ödeme 954 TL , toplam geri ödeme ise 11 bin 503 TL.

36 AY VADE İLE KREDİ HESAPLAMASI

ING Bank 36 ay vadeli 10 bin TL kredi için %1.24 faiz veriliyor. Ayda ödeme 360 TL , toplam geri ödeme 13 bin 41 TL.

Enpara 36 ay vadeli 10 bin TL kredi için %1.99 faizli kredi veriyor. Ayda ödeme 417 TL, toplam ödeme 15 bin 18 TL ödenecek.

Cepteteb 36 ay vadeli 10 bin TL kredi için % 1.64 faizli kredi veriyor. Aylık ödeme 390 TL, toplam ödeme 14 bin 103 TL.

QNB Finansbank 36 ay vadeli 10 bin TL kredi için % 1.74 faizle kredi veriyor. Aylık ödeme 397 TL , toplam geri ödeme ise 14 bin 376 TL.

Ziraat Bankası ise faizleri değiştirmedi. 1.79 faizle 36 ay vadeli verilen 10 bin lira kredide aylık ödeme 410 TL, toplam geri ödeme ise 14 bin 847 TL.

Faizsiz Kredi Veren Banklalar