En Son Dakika Haberi: Emeklilere Ödeme Onaylandı, IBAN Numarasına Belirtilen Nakit Yattı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden iban numarası aracılığı ile birlikte Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabileceğiniz bir kampanya açıklandı ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere bu kampanyalar dahilinde, ödemeler verileceği duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların, Denizbank müşterisi olması halinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri alacağı açıklandı.

Denizbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurularınızı gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ödemeler, alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde başvurunuzu yapabilir ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları halinde 36 ay vadeli 24 ay vadeli 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak, nakil işlemleri yapılmaktadır.

Denizbank, Emekli Kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapmak isteyen kişilerin maaş müşterisi olmuş olduğu, şubelere giderek kimlikleriyle birlikte ödeme yapabilecekleri bir kredi kampanyası mevcuttur. Denizbank, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme vererek, kredi ödemelerini de kendi hesaplarına yatırarak hemen sonuç vermektedir.

Denizbank, Emekli Kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvurunuzu, Denizbank'ın SMS servisiyle birlikte müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de yapabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulurken, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 100000 TL ye kadarda kredi verilir ve bu kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu ile sizlere sunulur.