Meclisten geçen nakit haberi! Son dakika: Bayrama kadar 7000 TL Ödeme olacak! Bayrama kadar kamu bankalarından ödeme alınacaktır. Meclis onayından geçen ve 7000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde işlemlerini yaparak, kredilerini kendi hesaplarına yatırabilirler.

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden devlet destekli olarak verilecek. 7000 TL, ödemelerde, ihtiyaç kredisi olarak sizlere işlem yapılacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka kredi politikasına uygun müşteri olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri nakit kredi kampanyasına katılarak alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kredi başvurunuzu yaparak, 7000 TL onay alabilirsiniz.

7000 TL kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri de yatıyor olması, emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını bu bankadan alınıyor olması gerekmektedir. Ramazan Bayramı için ödenecek olan bu kredilerde kredi ödemelerini ise Kurban Bayramı sonrasında yapabileceksiniz. Devlet destekli en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, devlet destekli olarak hızlı bir şekilde 36 ay vadeli kredilerle daha yüksek limitlerde işlem yapabilirsiniz.