Meclisten Gece Geçti! Basına Sızdı! Emeklilerin 2023 Yılı Ocak Zammı Belli Oldu!

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zam oranı %42.35 olarak gelmişti. İşte önümüzdeki Temmuz ayında yalnızca emeklilere değil, ara zam alan asgari ücretlileri de oldukça memnun etmişti. Ekonomik olarak artan fiyatlar ve gider maliyetleri nedeni ile Ocak ayı için yapılacak olan zam oranları da bu nedenle merakla beklenmektedir. Emekli vatandaşların da gözü Ocak ayında yapılacak emeklilerin maaşlarındaki oranlara çevrildi. Ocak ayı için emekli vatandaşlara yapılacak olan zam oranları da bu nedenle merak edilmektedir. Emekli vatandaşlar da zam oranları daha bir ay öncesinden araştırmaya başlamıştır. Emekli maaşı alan vatandaşlar da son 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak emekli zamlarını alıyor.

Emekli Zamları Ne Olacak?

Eylül ayı içerisinde açıklanan TÜİK verileri ele alındığında TÜFE oranları da yıllık olarak %83.45, aylık olarak da %3.08 olarak gelmiştir. İşte emekli maaşları da bu kapsamda zam yapılma durumuna göre değişiklik göstereceği için 3 aylık oranlarda zam oranları da netleşmeye başlamıştır.

Emekli maaşına yapılacak olan zam oranları, Temmuz ayı ile beraber Aralık ayı arasında bulunan 6 aylık dilim kapsamında enflasyon oranlarına bağlı olarak netleşecektir. Temmuz ayı 2.37, Ağustos ayı 1.46, Eylül ayında ise 3.08 olarak belirlenen oranlar, Ekim ve Kasım verileri de eklendiğinde maaş zamlarının ne kadar limitte geleceği belli olacaktır. Temmuz ayı içerisinde emekli maaşlarına gelen %42,35'lik zam oranlarının üzerinden zaman geçtiği için toplam olarak yapılacak zam oranları da bu açıdan değişiklik göstermiştir. Buna göre en düşük emekli maaşının 5.000 TL olması beklenmektedir.