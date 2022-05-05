Meclisten Bayram Sonrası Geçecek! Emekliye 10.000 TL İkramiye Yerine Nakit Dağıtılacak!

Ramazan Bayramı için başlatılan emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak emekli olan kişilerin hesaplarına yatmıştı. Aldığınız maaşa göre verilecek olan bu ödemelerde, başvurularını gerçekleştirmeden hemen hesaplarınıza 1100 TL'ye kadar emekli ikramiyeleri yatıyor.

Bankalardan ikramiye alan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yeni bir kampanya duyurusu yaparak, mayıs ayı içerisinde 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak düşük faizli kredi vereceğini açıkladı.

Sizlerde emekli maaş alıyorsanız, bu bankalar üzerinden başvurunuzu şubelere gitmeden internet bankacılığı aracılığı ile yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, emekli maaşınız üzerinden alacağınız bireysel ihtiyaç kredisi olarak ve en düşük faiz oranları ile sizleri kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa, bankanın mobil uygulamasını tercih edebilir ve şubelere gitmeden istedikleri zaman başvurularını yaparak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş almıyorsanız belirtilen bu kredi kampanyasına katılamıyor ve maaş, taşıma işlemleri sonrasında sizlere daha yüksek limitlerde kredi imkanları sunuluyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşıyarak, sizlerde hızlı bir şekilde yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabilirsiniz.

Belirtilen 10 bin TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesabı ile birlikte mobil uygulama şifresi almaları gerekiyor. Oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu işlemler ile birlikte en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere imkan sağlanmaktadır. Ziraat Bankası yapmış olduğu açıklamada, nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda düşük faiz oranları ile ve devlet destekli olarak kredi alabileceği haberini vermişti. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredilerin kampanyalarına katılmak istiyorsanız, ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, ihtiyacınız olan krediye hemen alabilirsiniz.