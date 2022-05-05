Son Dakika: 09.00'da Duyurusu Yapıldı! Onaylanan Tutar Emekliye Çalışana 40.000 TL Olacak

Ramazan Bayramı bittikten sonra Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından sabah saat 9 itibariyle yapılan duyuru ile birlikte gelir belgesiz olarak 40.000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı açıklandı. Başvurularını yapacak olan vatandaşların kredi imkanından faydalanabilmeleri için kamu bankaları aracılığı ile ihtiyaç kredisi alabilecekleri yayınlandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak, işlem yapacaklardır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka şubelerine gitmeden veya banka şubeleri üzerinden hemen işlem yapılarak güncel faiz oranları ile yeni nakit kampanyası başlatılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için on sekiz yaşından büyük olmaları ve düzenli olarak belgeleri olması gerekmektedir. 40000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyor ve emekli ise emekli maaşına bu bankalardan birisine taşıyarak, maaş taşımış olduğu banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

40000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini yapabilmektedir. 90 gün ertelemeli olarak kredi başvurunuzu size en yakın banka şubesi üzerinden kimliğiniz ile birlikte yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kredi değerlendirmeleri kısa bir süre içerisinde yapılarak hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir. Yapılacak olan başvuru değerlendirme sonrasında 3 banka üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde onay alabileceğiniz kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı birşekilde kredi kullanma imkanı bulunmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlarda ilinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri düşük faiz oranlarıyla alacaklardır. Bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.