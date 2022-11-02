Mecliste Son Dakika Gelişmesi! 0.99 Faiz Oranlı 60 Ay Vadeli Kredi İçin Onay Verildi!

Mecliste son dakika gelişmesi! 0,99 faiz oranlı 60 ay vadeli kredi için onay çıktı. Başvurular başladı. Son dakika kredisi ile ilgili tüm haber ve detaylar yayınlandı. Gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

Son zamanlarda ihtiyaç kredisin olan talep arttı. İhtiyaç kredileri ile ilgili ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bankalar kendi politikalarını ön plana çıkarmak için faiz oranlarında değişiklik yapıyor. Faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerin sonucunda kendilerine uygun olanı tercih ederek başvuruda bulunuyor. Bankalar ise istenen her tutara onay verme konusunda tereddütlü davranıyor. Kredi verilirken müşterilerine en fazla 60 aylık bir vade planı uyguluyor. Müşteriler tarafından hem uygun faiz oranları hem de 60 aya varan vadelerle kredi kullandırmayı amaçlıyor. Amaçlarını uygulamak için prensiplerine uygun olmaları halinde onay veriyor.

Garanti Bankası’ndan İhtiyaç Kredisi

Garanti uygulamaya koymayı düşündüğü 0,99 faiz oranlı ve 100 bin lira tutarlı kredi için duyuru yaptı. Banka başvuruda bulunacak kişilerin belirlenmiş olan şartlara uygum sağlamaları halinde krediyi kullandırabilecek. Kredi başvuru işlemleri için birden fazla yöntemler mevcut. En yakın banka şubesine gidilerek başvuru yapılabildiği gibi internet üzerinden de başvuru yapma imkânı bulunuyor. Başvuru için kimlik ile birlikte başvuru yapılır. Şartların sağlanması durumunda banka tarafından 0,99 faiz oranlı kredi onayı verilir. Kredi başvurusunda minimum 3 aylık bir sigortanın bulunması gerekiyor. Başvuru yapıldığında sigorta giriş yeni tarihli olanlara banka onay vermiyor. Kredi notu 1100 ve üzeri olan kişiler krediden faydalanabilir.

TEB’den İhtiyaç Kredisi

TEB Bankası, vatandaşlara 0,99 faiz oranlı kredi vereceğini duyurdu. Bankanın belirlemiş olduğu şartlara uygun olan müşteriler başvuru yaparak kerdi sonucunu öğrenebilir. Bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirenler 50 bin lira tutarlı 60 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilir. İstenildiğinde ise 3 aylık erteleme fırsatı da sunuluyor.

QNB Finansbank’tan 0.99 Faizli Kredi İmkânı

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranını belirledi. 0,99 oranlı kredi veren bankalara arasında bulunan QNB Finansbank 50 bin lira tutarlı ve 60 aylık vadeli ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Başvuru yapabilmek için T.C kimlik numarası 5030 a mesaj yolu ile gönderilerek başvuru yapılabilir.