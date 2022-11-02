Kamu Bankaları Ödeme Başlattı Halkbank 10.000 TL, Vakıfbank 20.000 TL, Ziraat Bankası 30.000 TL Ödeme Yapacak 

3 kamu bankası yaptığı açıklama ile kredi kampanyası başlattı. Kredi notu düşük olan kişilere Halkbank 10 bin lira, Vakıfbank 20 bin lira ve Ziraat Bankası 30 bin lira kredi onayı verecek.

Halkbank 10.000 TL, Vakıfbank 20.000 TL, Ziraat Bankası 30.000 TL tutarında ödeme yapacağını duyurdu. Kredi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar istedikleri tutarda kredi kullanabilecek. 3 kamu bankası kredi notu düşük olan kişiler için kredi kampanyası başlattı. Kampanyada Halkbank 10 bin lira, Vakıfbank 20 bin lira ve Ziraat Bankası 30 bin lira kredi onayı verecek. Her üç bankadan gelen haberde ilk kredi taksiti 36 ay vadeli olarak ödenecek 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut.

Halkbank’tan 10.000 TL’ye Kadar Onay

Halkbank tarafından başlatılan kampanyaya katılım sağlamak isteyenler 10 bin lira tutarlı kredi için hemen onay alabilecek. En yakın Halkbank şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir. Başvurunun ardından hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Aynı zamanda krediyi aynı gün içinde kullanmak mümkün. Onaylanan kredi 36 ay vadeli olarak kullanabilecek. Banka üzerinden alınan ihtiyaç kredisinin yanı sıra isteyen dilerse borç kapatma kredisi de kullanabilecek. Banka müşterisi olan kişiler bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Vakıfbank 20.000 TL'ye Kadar Kredi Onayı

Vakıfbank tarafından uygulamaya koyulan 20 bin lira tutarlı krediye başvuru yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı almak mümkün. Başvuruda bulunacak olan kişiler bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Başvurunun ardından onay alınarak kredi tutarı aynı gün kullanılabilir. Kullanılacak kredi ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme fırsatı da mevcuttur. Aynı gün kredi tutarı hesaplara aktarabilir ve kullanılabilir. Bankanın şubelerinden, ATM’lerinden ya da banka müşteri hizmetleri numarası aranarak ihtiyaç kredisine başvuru yapılabilir. Tüm kamu bankaları üzerinden krediye başvuru yaparak anında krediyi kullanabilirsiniz. Aynı gün hesaplara aktarılarak krediye kullanma imkanına sahip olabilrisiniz.