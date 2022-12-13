Mecliste duyuruldu! Emekliye ödeme verilecek! Son dakika haberi...

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni duyuru yapıldı. Emekli maaşı alan kişiler başvuru yaparak yeni bir kampanyaya katılacak ve Aralık ayı sonuna kadar başvuru yapması durumunda onay verilecek ve düşük faizli olacak. Bu gece açıklanan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödeme haberi verilecek. Acil ihtiyaçları olan kişilere uygun Faizlerle kredi kamu bankalarından verilecek. Emekli olan kişiler maaşlarını eğer Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsa bankadan başvuru yapmak oldukça basit olacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Acil nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödeme verilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapan kişiler uygun faizlerle emekli kredisi alabilir.

Başvuru yapmak için bankaya gitmeden işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi alabilir ve bu kredi başvurusunu bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak da alabilmektedirler. Nakit ihtiyacı olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi haricinde ayrıca borç kapatma kredisi de verilmektedir. Borçlarını kapatmak isteyen herkes başvuru yaparak bu bankalardan dilediği zaman kredi başvurusu yapabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan ve başvuru yaparak 50 bin TL alan tüm vatandaşlar 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır. Bankanın kendi resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.