Mecliste bekleyen önerge onaylandı! Emekliye 6666 TL Ödeme Yapılacak

Emekli kişiler nakit ihtiyaçları olması durumunda 6666 TL ödeme alabileceklerdir. 6666 TL ödeme alacak olan kişiler meclis onayından da geçen bu ödemelerde banka kredi notuna göre işlem yapacaktır. Kamu bankaları ve bazı kamu destekli bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştireceklerdir. 6666 TL ödeme alacak olan kişiler, uygun faizlerle alacakları bu krediler ile başvurularını hemen hesaplarına yatırabileceklerdir. 6666 TL ödeme almak isteyenler, maaş aldıkları bankalardan işlem yapacak.

Ziraat Bankası

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere hemen ödeme veriliyor. Bankadan maaş alan emekli artı para olarak 6666 TL ödeme alıyor. Maaş aldığınız bu bankadan hemen internet şifresi alarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan Ziraat mobil uygulaması üzerinden kendi hesabınız ile 6666 TL ödeme için başvuru yapabilirsiniz. Banka şubelerinden ve müşteri hizmetlerinden de işlem yapmanız mümkündür.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden de başvuru yapacak olan kişilere artı para olarak kredili mevduat hesabı verilmektedir. 6666 TL ödeme almak için bu bankadan maaş almanız yeterlidir. Bu şekilde başvurunuzu mobil uygulama, ATM ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapabilirsiniz. 6666 TL ödeme alacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, kredileri hesaplarına atabileceklerdir. 6666 TL ödeme almak isteyenler, başvuru yapacak ise başvurusunu hemen aynı gün içinde hesabına atabilecektir.

Vakıfbank haricinde Halkbank, İŞ Bankası, Yapı Kredi Bankası, PTT ve Şekerbank gibi bankalardan da başvurunuzu yaparak emekli maaş hesabınız üzerinden artı para alabilirsiniz. 6666 TL ve üzerinde sizin kredi notunuza göre verilmektedir.