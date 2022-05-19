İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Düştü! 10.000 TL İçin de Gelir Belgesi İstemiyor

Nakit ihtiyacı olan kişiler için İş bankası üzerinden güzel bir haber geldi. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere iş Bankası, hızlı birşekilde kredi vereceğini açıkladı. 10000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, başvurularını yapacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, 1.95 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Kredi faiz oranlarında güncellemeye giden iş Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi olarak vatandaşlarına hızlı bir şekilde sonuç vermeye devam ediyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında bu sonucu olumlu olan vatandaşların en yakın işbankası şubesine giderek kredilerini gelir belgesi olarak da kullanabiliyor.

10000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkan tanırken, ilk taksi ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunmaktadır. Bankada hesabı olan ve daha önce bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanan kişiler ise şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Bu bankada olan hesabınız aracılığıyla alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bireysel ihtiyaç kredisi başvurunuzu iş cep uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, hem düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilirim, hemde masrafsız ve gelir belgesiz olarak bu bankadan kredi kullanabilir. 10 bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan kişilerin emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda krediyi alabilmektedir. bankanın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.