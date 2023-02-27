Meclise sunuldu: Ev hanımları da artık emekli olacak! Şartlar belirlendi

Ev hanımları da emekli olma konusunda oldukça umutsuz. Bu yönde kadınları mağdur etmemek adına TBMM'ye bir tasarı sunuldu. Ev hanımları da böylelikle erken emeklilikten faydalanabilecek. Bu yönde yasanın kabulüne dair umut veren haber ise yeni geldi. Gündeme alınan tasarı 25 sene evli kalan ev hanımlarının da erken emeklilikten faydalanabileceğini gündeme getirmiş durumda.

Ev hanımlarının emekliliği her zaman sıkıntılı konulardan biri olmuştur. İş hayatını yarıda bırakan ve kendini çocuklarına adayan anneler artık erken emeklilik ile kendilerini güvence altına alabilecek. Ev hanımlarının emekli olabilmesine dair TBMM'ye sunulan tasarı 1 Mart 2023’den sonra geçerli olacak.

Kadınların bu erken emeklilikten faydalanabilmesi için en az 25 yıl evli kalmış olması gerekiyor. Bir diğer şart ise erken emekliliğe başvuracak kadınların 50 yaşını doldurmuş olması. Bu iki şartı sağlayan her kadın SGK' ya verilecek dilekçe ile Erken emekliliğe başvurabilir...

Ev Hanımlarına Emeklilik

Erken emekliliğe başvurmuş ve emekliliği kabul edilen kişiler için emeklilik süreci başlamış olacak. Emeklilik maaşı da süreç tamamlandığında bireye aylık olarak ödenecek. Bu şekilde ev hanımları da kendilerini güvence altına alabilecek ve bir gelir sahibi olacaklar. Eski kanuna göre 7200 prim gününü tamamlayan herkes emekli olabiliyordu. Kadınlar için doğum izninin saydırılması ile kadınlar biraz daha erken emekli olabiliyordu. Ancak söz konusu kanunun değişmesi ile artık 25 yıl evli kalmış ev hanımları da SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Ev hanımlarının emeklilik planı için sunulan bu yasanın 1 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Eskiden emekli olabilmek için en az 20 yıl kayıtlı olarak çalışma şartı aranırken artık ev hanımları için bu şart kalkmış durumda. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren 25 yıl evli kalmış ve 50 yaş üstü olan her kadın erken emeklilik için başvuru yapabilecek. Ev hanımları da alacakları aylık emekli maaşı ile bireysel maddi özgürlüğünü kazanmış olacak. Ev hanımlarının bu fırsattan faydalanması için tek yapması gereken SGK’ya Dilekçe ile başvuruda bulunmak.