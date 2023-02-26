0.97 faizli yeni kredi kampanyası başladı: TC kimlik ile sorgulama yapılıyor

Merkez Bankası'nın yapmış olduğu yeni duyuruya göre 0,97 faiz oranlı kredi imkanı tanımlanabilecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin 0,97 faiz oranlı kredi için başvuru yapabilmeleri mümkündür. Ülkemizde sık sık kullanılan ihtiyaç kredisi son zamanlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. İhtiyaç kredisi adından da anlaşılacağı üzere ihtiyaca yönelik olmasından dolayı uygun faiz indirimleri ile birlikte tanımlanabilmektedir. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sunulmuştur.

Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların bu ihtiyaç kredilerini kullanarak nakit ihtiyaçlarını bir nebze olsun rahatlata bilmeleri mümkündür. Uygun faiz oranları ile beraber kredi veren bu bankalar üzerinden başvuru yaparak kredi çeke bilmeniz mümkündür. Ancak kredi veren bankalara başvuru yaparken bankaların belirlemiş olduğu kredi kullanmak için belirli şartları taşımanız ve kredi politikaları uygun olmanız gerekmektedir.

Buna dayanarak kredi notunuzun krediye başvururken 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Aksi taktirde kredi imkanından faydalanmanız mümkün değildir. Ziraat Bankası tarafından 0,97 faiz oranlı ihtiyaç kredisi tanımlanabilmektedir.

Bu banka üzerinden kredi kullanmak için banka müşterisi olmanız ve bu banka üzerinden maaş almanız gerekmektedir.0,97 faiz oranlı kredi başvurusu için 36 ay vadeli kredi kullana bilmeniz mümkündür. Alacağınız krediyi çeşitli ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullana bilmeniz de mümkün olmaktadır. Kredi başvurusunda buluna bilmeniz için banka şubesine giderek başvuruda buluna bilmeniz gerekmektedir.