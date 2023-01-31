Meclis’e Gelen Teklif İle EYT'liler Resmen Yıkıldı! 9000 gün prim şoku! 

Meclise gelen teklif ile EYT’liler resmen yıkıldı. 9000 gün prim şoku yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinin düzenlemede sona yaklaşılıyor. Yaş sınırının ortadan kaldırılması milyonlarca kişiyi SGK şubelerine yöneltti. Artık yasanın Meclis’ten çıkması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışma yürüten AK Parti milletvekilleri yasa teklifini imzalayarak Meclis’e sundu. Yapılan açıklamalara göre 2023 yılında 2 milyondan fazla kişinin emekli olacağı savunuluyor. Fakat çalışma ile ilgili gelen son haber EYT’li vatandaşları yıktı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaşanan son gelişme milyonları üzecek türden. Yaş sınırını ortadan kaldıran çalışma ile gözler Meclis’e çevrilmişti. Peş peşe açıklanan detaylardan gelen son haber milyonları yıktı. EYT’de 9000 prim şoku yaşanıyor. AK Parti yetkilileri tarafından açıklandı. Kimse böyle bir açıklama beklemiyordu. Detaylar geliyor…

Eyt'liler Bu Haber İle Yıkıldı!

EYT'de yapılan son değişiklikler yakından takip edilirken, tüm gözler 2 Şubat tarihine çevrildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif erkekler için emeklilik şartını erkeklerde 60, bayanlar da ise 58 yaşa indiriyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olmak için 5 bin gün olan prim gün sayısı 750 ile 975 gün arttırılması öngörülüyor.

Eyt'lilere 9 Bin Prim Şoku

Çalışma ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Politikalar ve Çalışma Ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, EYT’de yaş sorunun kalmadığını fakat yükün esnafa yüklendiği bu konuda yardım edilmediğinin altını çizdi. Yaş sınırının kalktığını fakat prim gün sayısında artış olduğunu ifade eden Çelik şu ifadeleri kullandı:

"EYT yasa teklifi beklentileri karşılamıyor, emeklilik ile ortaya çıkan sorunlardan oldukça uzak gözüküyor. Bilindiği gibi 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenlerin yaş şartına takılmadan emekli olmalarını öngörülüyordu. Bu tarihten önce emekli olmak için kadınların 20 erkeklerin ise 25 yıl çalışmaları ve 5000 gün prim ödeme koşulları yeterli oluyordu. Yapılan düzenlemede yaş sınırı kaldırıldı. Prim gün koşulu ise 750 ile 975 gün arttırılmış oldu. Esnaf ve memurlar için ise bu 7 bin 200 ile 9 bin güne çıkabilecek. Dolayısı ile prim gün sayısında ortaya çıkan durum beklentilerden çok uzakta görünüyor.” İfadelerini kullandı.