Emeklileri mest edecek ikramiye düzenlemesi geldi! 2023 emekli bayram ikramiyesi için yüzde 150 zam...

2023 emekli bayram ikramiyesi için yüzde 150 zam... Emeklileri mest edecek ikramiye düzenlemesi geldi!Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar, bankaların sundukları promosyonlar, yılbaşı ikramiyeleri gibi birçok imkan sunuldu. Bayram ikramiyeleri emeklilere 2008 yılından beri verilmeye başladı. Bu ikramiyeler her yıl zamlı olarak verilmektedir. Bu zamlar 2022 yılında yapılmadan verilmiştir. 2023 yılı için bayram ikramiyelerinde yapılacak olan zamlar merak edilmeye başlandı.

Emekliler Bayram İkramiyesini Seçim Öncesinde İstiyor

Emekliler 2023 yılında girdiklerinde karşılarına çıkacak olan bu yılın ödemeleri hakkında beklentilere girmeye başladılar Bu konuda ilk merak edilen bayramda verilecek olan ikramiyeler oldu. Geçen yıl zamsız olarak aldıkları bayram ikramiyesinin bu yıl zamlı olarak verileceğini düşünen emekliler bu zam miktarının ne kadar olacağını da merak ediyorlar.

Emekliler 2023 yılının zamlı ilk maaşını aldılar. Ayrıca yılbaşı ikramiyesini de aldılar. Bunlara ek olarak önümüzdeki günlerde bayram ikramiyesini de alma hayalini kurmaya başladılar. Emekliler alacakları bu ikramiyenin seçim öncesinde ve zamlı olarak kendilerine sunulmasını bekliyorlar.

Emeklilere verilecek olan ikramiyelerin her iki bayramda toplam 3 bin TL’yi bulacağı ifade ediliyor.

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