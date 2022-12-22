Meclis Onayladı: Cumhurbaşkanı İmzaladı: Gece 22'de Açıklandı, TBMM’den Emekli’ ye Yeni Yıl İkramiyesi

TBMM’den Emekli’ ye Yeni Yıl İkramiyesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan emeklilere verilen yılbaşı ikramiyesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Emekliler artık nakde ihtiyaç duyduklarında şubeye gitmeden kredilerini kullanabilecekler. Devletin desteklediği faiz oranları ile nakdi kredi kullanımına olanak sağlayan kampanyalar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla ödenecek. Daha yüksek limitli kredi çekmek isteyen tüm vatandaşlar da bu kampanyalardan faydalanabilmektedir. Yılbaşı kredisi çekmek isteyen diğer vatandaşlara da uyun kredi oranları ile kredi verilecek.

Yeni yıl ikramiyenizi emeklilik hesabınızdan almak isterseniz Ziraat Bankası Vakıf bankası ve Halkbank tarafından hazırlanan 50.000 TL’ye kadar gelir belgesi olmadan 36 ay ödemeli üstelik bir de düşük faizli ve devlet desteği olan kredi kampanyasına katılabilirsiniz. 50.000 TL kredi çekmek isteyen tüm emekliler, kamu bankalarından uygun faiz oranlarıyla aldıkları kredinin taksitlerini ertelemek için başvurabilir ve Ocak ayında krediyi kullanmaya başlayabilirler. Kampanya, emekli maaşını kamu bankaları aracılığıyla alan vatandaşlar için geçerli olup, başvurmak isteyenler internet sitesinde yer alan yılbaşı kredisi alma başvuru formunu doldurarak işlemi tamamlayabilirler.

Ziraat Bankası Vakıf Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla bireysel hesap yöneticiniz ile kolayca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi işlemi talep eden tüm vatandaşların banka kredi verme yönergelerine uyması durumunda işlemler 5 ila 10dakika içerisinde hesaplarına alacak kaydedilecek ve onaylanan bu krediler vatandaşların internet bankacılığı başvurusu üzerinden aynı gün içerisinde vatandaşların hesaplarına geçecektir.